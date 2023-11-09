Создатель проекта о жертвах политических репрессий уехал из России из-за задержания и слежки

Основатель проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев рассказал телеграм-каналу «Говорит НеМосква», что покинул Россию. Он объяснил свое решение задержанием и слежкой.

21 октября в проекте «Бессмертный барак» рассказали, что Шалаев пропал и не выходит на связь. Позднее оказалось, что его задержали в Твери, куда он приехал, чтобы провести экскурсию по расстрельным полигонам для французских журналистов. Шалаев рассказал, что родители и адвокат были вынуждены объявить его в розыск, так как полицейские не говорили им, где он.

«Я двое суток находился в Центральном ОВД города, где мне элементарно не давали воды. Я не мог сообщить о своем местонахождении ни семье, ни адвокату», — рассказал Шалаев. Когда он вернулся в Москву, он «почувствовал, что за ним продолжается слежка».

«Я принял решение уезжать из страны, чтобы в первую очередь сохранить проект и себя. На вокзале, когда я покидал Россию, меня провожали активисты НОДа, с георгиевскими лентами, буквами Z, съемкой на телефоны. А также провокациями и криками "предатель и враг народа"», — отметил Шалаев. По его словам, сотрудников проекта «Бессмертный барак» больше нет в России.

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