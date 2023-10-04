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Жителя Бурятии приговорили к 13 годам за поджог военкомата

12:43 • 04.10.2023

1-й Восточный окружной военный суд на выездной сессии в Улан-Удэ приговорил фотографа из бурятского села Мухошибири Михаила Бабинцева к 13 годам колонии строгого режима по делу о поджоге военкомата. Его признали виновным в совершении террористического акта. Первые три года он проведет в тюрьме. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».

17 октября 2022 года Бабинцев бросил на крышу местного военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате возникло возгорание на площади в два квадратных метра, которое потушил сторож. Никто не пострадал.

Бабинцеву сразу предъявили обвинение в терроризме. Следствие утверждало, что он совершил поджог «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти, т.е. совершил террористический акт».

Накануне к 12 годам колонии строгого режима также за поджог военкомата без пострадавших приговорили жителя Урюпинска Михаила Филатова.

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