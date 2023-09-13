Кремль испугался реакции на новую пенсионную реформу и запретил СМИ использовать этот термин

Администрация президента и чиновники российского правительства долгое время скрывали подготовку новой пенсионной реформы и даже требовали от прокремлевских изданий освещать эту тему с упором исключительно на позитивные аспекты нововведений, игнорируя возможные риски и негативные стороны. Об этом «Холоду» рассказали несколько сотрудников прокремлевских изданий.

Цензура связана со страхом чиновников на негативную реакцию от общества в адрес властей, что уже фиксировалось при предыдущих изменениях пенсионной системы. Согласно требованиям властей, журналистам запрещалось проводить параллели не только с пенсионной реформой 2018 года, итогом которой стало повышение пенсионного возраста. Но и с предыдущими пенсионными программами, которые должны были бы увеличить пенсионное довольствие граждан в старости, однако провалились и к желаемому результату не привели.

Речь идет о введении программы долгосрочных сбережений, которая заработает с 2024 года. В рамках программы государство намерено привлечь около пяти триллионов рублей индивидуальных взносов россиян в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые обещают инвестировать эти средства и с помощью высокой доходности увеличить пенсионные выплаты в старости. Более того, государство заманивает в новую программу с помощью софинансирования, где на каждый рубль вложений можно будет получить дополнительный рубль от государства, что увеличивает изначальную сумму инвестиций на 100%.

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Однако в нынешних экономических условиях НПФ крайне ограничены в выборе инструментов инвестирования — зарубежные рынки для них недоступны, в результате чего вкладывать пенсионные деньги россиян можно будет преимущественно в российские активы: государственные и квазигосударственные облигации, акции российских компаний.

Успех подобных инвестиций сомнителен и ничем не гарантирован в нынешних экономических условиях, о чем чиновники почти не говорят. Зато государство получит дополнительный источник финансирования собственных проектов, многие из которых могут не окупиться никогда. Эксперты считают, что властям удастся привлечь в систему 2-3 миллиона россиян, сами власти нацелены на 15 миллионов человек. При этом некоторые чиновники уже открыто говорят о том, что граждан следует «мягко побуждать» к вложениям в новую систему.

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