С февраля 2022 по конец марта 2023 года несколько крупнейших банков Китая в четыре раза увеличили свои вложения в России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Киевской школы экономики.

Издание пишет, что речь идет о четырех кредитных организациях: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. За 14 месяцев войны в Украине они увеличили свои совокупные вложения в Россию с 2,2 миллиардов долларов до 9,7 миллиардов. Эксперты называют это частью процесса по переходу России к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара и евро.

«Займы китайских банков российским кредитным организациям по большей части представляют собой замены доллара и евро юанем и демонстрируют, что санкции работают», — сказал замдиректора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

По данным Financial Times, до начала войны в Украине 60% платежей за российский экспорт осуществлялось в долларах и евро, а доля юаня не превышала 1%. С тех пор в западной валюте, которую в России называют «токсичной», производится меньше половины платежей, а на долю юаня приходится 16%.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 185 миллиардов долларов, добавляет издание.

