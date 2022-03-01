Как фильтровать информацию и не вестись на фейки

Фейковые новости, мифы и конспирологические теории сегодня встречаются на каждом шагу. Самые популярные фейки связаны с угрозами — детям, здоровью, свободе — и поэтому быстро распространяются. «Холод» поговорил с социальным антропологом Александрой Архиповой, историком Тамарой Эйдельман и главным редактором проекта factcheck.kz Павлом Банниковым и подготовил памятку, как читать новости, не поддаваясь на манипуляции.

1. Определить источники, которым вы доверяете

У человека, который давно следит за новостями, как правило, уже есть список медиа, которым он доверяет. Автор книги «Как работает пропаганда» Тамара Эйдельман говорит, что в таком случае стоит просто продолжать следить за этими изданиями. Но, если вы стали читать новости недавно, с началом пандемии или военных действий, вам придется находить надежные источники информации с нуля.

На что стоит обращать внимание:

Кто владеет медиа, ведет блог или телеграм-канал

Не стоит доверять анонимным каналам. Когда мы не знаем, кто создает контент, мы не можем знать, какая мотивация, цели и задачи у этого источника информации. Авторы анонимных блогов и каналов не несут ответственности за свои слова и могут распространять больше фейковых новостей.

Каким языком вам доносят информацию

Если медиа пропагандирует ненависть, это должно настораживать. Качественная журналистика подает информацию нейтрально. «Фашисты», «нацисты», «хохлы», «геноцид» и другие окрашенные слова сигнализируют о том, что читателем пытаются манипулировать. Не стоит верить изданиям, которые призывают «бить нацистов» или желают смерти всем русским, ведь такие призывы исключают объективность.

Как часто медиа апеллирует к эмоциям

С недоверием также стоит отнестись к тем материалам, которые обращены исключительно к эмоциям. Конечно, в военное время невозможно оставаться спокойным, но если со страниц СМИ или блога вам постоянно кричат об ужасах, это не дает возможности рационально осмыслить информацию, которую вы получаете.

2. Помнить о законах военного времени

Фейки есть всегда, но война — особая ситуация. Во время войны все стороны в той или иной мере искажают факты. Кто-то преувеличивает свои успехи, кто-то — жестокость противника, а кто-то скрывает поражения. Ко всему надо относиться осторожно и по возможности перепроверять.

Какие СМИ читать: государственные или независимые?

В военное время нужно особенно аккуратно относиться к информации государственных СМИ. «Следить за ними можно, но стоит понимать, что даже если журналисты государственных медиа захотят доносить информацию объективно, они будут ограничены законами военного времени и военной цензуры», — говорит социальный антрополог, автор канала «(Не)занимательная антропология» Александра Архипова.

Проверять информацию из СМИ она советует следующим образом. Представим, что вы читаете на сайте RT новость о том, что российская сторона не несет потерь в войне. Вы знаете, что RT контролируется российскими властями. Попытайтесь проверить эту информацию: вбейте ключевые слова из новости в поисковую строку и посмотрите, что про это пишут другие источники. Один и тот же инфоповод обычно освещается разными СМИ вне зависимости от их направленности. Если данные разнятся, это повод относиться к информации критически.

Также стоит относиться к информации настороженно, если про какое-то событие пишет, скажем, только RT, а другие СМИ про это вообще не упоминают. Это крайне подозрительно.

Почему во время войны люди активнее начинают распространять фейки?

Война в Украине вызвала общественные разногласия. В такие периоды становится еще заметнее «эффект Конкорда» — когнитивное искажение, при котором люди опираются на невозвратные затраты в прошлом, говорит Александра Архипова. Например, если человек раньше поддерживал идею «русского мира», спасение Донбасса и думал, что русских обижают в Украине, то, даже когда он сталкивается с чудовищной ситуацией — войной, ему будет сложно отказаться от своего предыдущего мнения. И чем больше он будет вовлекаться в происходящее, тем агрессивнее ему придется отстаивать свою точку зрения.

«Эффект Конкорда» назван так в честь сверхзвукового самолета, в разработку и строительство которого вкладывали деньги Англия и Франция. Самолет продолжали строить даже после того, как инвесторы поняли, что с экономической точки зрения их вложения не оправдаются. Они продолжали вкладывать в его строительство средства, чтобы оправдать то, что вложили ранее.

Чем уязвимее позиция человека по какому-то вопросу, тем больше он будет искать оправданий для нее. «Если условная Марья Ивановна будет чувствовать, что все вокруг нее говорят “Нет войне!”, она будет больше и больше кричать: “Вы убийцы, вы убиваете детей Донбасса” — ее критическое мышление не будет работать, и она будет склонна распространять фейковые новости, поскольку ей нужно отстоять свою позицию, — говорит Александра Архипова. — Чем дальше человек загнан в угол, тем больше у него будет безумных фантазий, которые оправдают его мнение».

Важно помнить, что, даже если какая-то новость распространяется, как кажется, повсеместно, это не говорит о достоверности информации. «Если 150 моих друзей перепостили какое-то сообщение, это еще не значит, что оно соответствует действительности», — говорит Тамара Эйдельман. Нужно определить источник информации, а затем найти другие источники, независимые от него, и посмотреть, что они об этом пишут.

3. Тестировать новости и утверждения с помощью здравого смысла и данных

Чтобы разобраться в новостях, иногда достаточно подумать о них с точки зрения здравого смысла.

Один из главных фейков 2014 года — сюжет «Первого канала» о «распятом мальчике». Ростовская журналистка Юлия Чумакова рассказала, что якобы занявшие Славянск украинские военные казнили на городской площади ребенка. В сюжете об этом говорила беженка с Донбасса Галина Пышняк. Чтобы понять, что этот материал — фейк, не требовались специальные знания о регионе и политической ситуации. Событие, которое якобы произошло на главной площади города на глазах у толпы, никто не видел, не снимал и не мог подтвердить. Материал не проходил проверку здравым смыслом.

Затем стоит провести базовую процедуру фактчекинга — проверки фактов. Александра Архипова предлагает следующее упражнение:

Получив новость, прочитайте ее внимательно, выберите в ней ключевые слова и вставьте их в поиск, добавив к ним слова «фейк» или «слух», и посмотрите, что получится. Если это фейк или слух, как правило, эту информацию уже успели опровергнуть в других изданиях или на фактчекинговых сайтах. Например, в медиа «Проверено».

Если вы владеете английским, то сделайте то же самое со словами fake и rumor, и посмотрите, что пишут англоязычные медиа.

Важно помнить, что фотографии и видео также часто бывают фейковыми.

Нужно обращать внимание на то, когда были сделаны эти фотографии и видео, нередко бывает, что они были сняты несколько лет назад. Нужно помнить, что объектив может быть направлен выборочно. Подробнее о том, как проверять фото и видео, можно прочитать здесь.

4. Отличать данные от мнений, а личные мнения от экспертных

Старайтесь смотреть и читать то, что передают корреспонденты с мест событий, а не колонки публицистов. Не стоит доверять «инсайдерским данным», распространяемым через рассылки в Whatsapp. Разные панические предупреждения, рассылки о том, что завтра все будет заблокировано, или список убитых детей Донбасса с вопросом «Где вы были 8 лет назад?» обычно оказываются фейками или манипулятивными сообщениями.

Прислушивайтесь к людям, которых вы уважаете, при том уважаете не за их творческие или спортивные успехи и харизму, а за экспертизу. Мнение политолога о событии может быть более существенным, чем посты актеров в социальных сетях. «Например, то, что пишет Юрий Лоза — его личное мнение. Оно должно нас интересовать с точки зрения его облика, если он нам интересен как личность», — говорит Тамара Эйдельман. Посты знаменитостей в социальных сетях стоит воспринимать как личную позицию человека и интерпретацию событий, а не как аналитический прогноз и достоверную информацию.

5. Научиться замечать логические ошибки и когнитивные искажения

В книге «Как работает пропаганда» Тамара Эйдельман описывает основные механизмы пропаганды. Что должно настораживать:

Оппозиция «мы» — «они»

Создание образа врага — одна из наиболее часто используемых в пропаганде манипуляций. «Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит» — важнейший лейтмотив огромного количества текстов, пишет Тамара Эйдельман. При этом «мы» зачастую становится расплывчатым понятием, если употребляется по отношению не к семье или школьному классу, а к каким-то более крупным общностям. Обычно «они» выставляются пропагандой в максимально негативном свете, и на «них» можно свалить все беды и не брать на себя ответственность.

Идеализация

Через разговоры об уникальности, особом пути и неповторимой роли государства в истории можно оправдать какие угодно преступления. Любить родину хорошо, но идеализация может быть манипулятивной. Иногда, столкнувшись с критикой, человек начинает расценивать как позитивное то, что окружающие видят как негативное. «Часто бывает: когда человеку долго говорят, что он глупый, или хулиган, или ленивый, он в конце концов начинает соглашаться, — пишет Тамара Эйдельман. — А потом даже начинает гордиться — да, я глупый, и поэтому я лучше вас, мудрецов, да, я хулиган, у меня душа воли просит, да, я ленивый, просто я не гонюсь за наживой». В XIX веке жители России находили разные плюсы промышленной отсталости страны по отношению к Европе — зато революций нет, все в Бога верят, душа русская.

Обобщения

Высказывания, начинающиеся со слова «все», должны настораживать. Говорить от имени всех не может никто, поэтому фразы «все русские люди/настоящие патриоты считают…» будут заведомо манипулятивными. Если вы столкнулись с такой аргументацией, требуйте доказательств. Также обращайте внимание на эмоциональные элементы публикации, например, на изображения. «Я очень не люблю демотиваторы, которыми полон фейсбук. Например, депутата Госдумы фотографируют с дурацким выражением лица и открытым ртом и пишут, что он придурок, не так голосует, — рассуждает Тамара Эйдельман. — Любого из нас можно так сфотографировать. Это не доказательство, это желание оскорбить». Чтобы что-то доказать, нужно проанализировать слова и поступки этого депутата.