Убойная глина

Миллионы британских домов в Лондоне и его окрестностях оказались под угрозой разрушения. Виной всему — специфическая почва на юго-востоке Англии, которую также называют лондонской глиной. Ее состав весьма специфичен, что отражается на стабильности местной почвы: при большом количестве влаги она набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Изменения климата увеличили число аномальных природных явлений — например засух и рекордных осадков в регионе, — из-за чего глина регулярно колеблется между своими критическими состояниями. Ущерб от деформации почвы уже составляет 3,9 миллиарда долларов, и эта цифра будет только расти. Трещины Лондона — в материале «Холода».

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Безопасность зданий зависит от одного условия — стабильного состояния глины. Это значит, что она должна быть либо перманентно влажной, либо постоянно сухой. Переход глины из одного состояния в другое и создает угрозу для зданий. Разница между критическими состояниями лондонской глины оценивается в 150 миллиметров — такого расхождения достаточно, чтобы приводить к смещениям построек, деформации почвы, а также повреждать несущие конструкции.

Британская погода в последние годы не способствует стабильности глины: влажные зимы и засушливое летнее время только увеличивают амплитуду, что повышает риски. Поэтому даже такая разница критична для многих построек. Ущерб от проседания уже огромен. По оценкам геологов, в 2010-х годах он составил почти 3,9 миллиарда долларов.

Олдскульное жилье

Проблема с местными зданиями во многом упирается в их средний возраст — каждый шестой дом в Англии был построен до 1900 года. В то время инженеры не учитывали возможные экстремальные перепады температур. Помимо этого, жилищный фонд Великобритании намного старше большинства европейских городов, так как исторический облик Лондона и окрестностей сохранился намного лучше континентальной Европы, пережившей масштабные реконструкции после Второй мировой войны.

Изменения лондонской глины в объеме обычно происходят на поверхности земли. Они, как правило, создают угрозу историческим зданиям, так как те строились с неглубоким фундаментом, который не опускается ниже слоев глины. Помимо Лондона в группу риска геологи отводят здания в Эссексе, Кенте, а также на территории от Оксфорда до Уоша. Риски проседания почвы к 2050 году вырастут в три раза. Эксперты полагают, что уже к 2030 году под угрозой окажется почти половина домов Лондона или 2,4 миллиона домов по всей Великобритании, а к 2070-му — уже 57% (и 4 миллиона домов по всей стране). При этом в 1990 году под угрозой находился только один миллион зданий.

Климат, хоть и главная, но не единственная причина оседания почвы. Корни деревьев тоже способствуют этому процессу, глубоко прорастая и впитывая влагу. Зимой растения засыпают, в то время как с мая трава, деревья и кусты начинают расти, потребляя влагу и таким образом вытягивая воду из почвы. Потенциальные угрозы измеряются таким показателем, как дефицит влаги в почве (SMD): он показывает, сколько нужно осадков для ее повторного увлажнения. В жаркое сухое лето у глинистой почвы, покрытой травой, SMD может достигать 120 миллиметров, а под деревом с глубокими корнями — 200–250 миллиметров. Из-за этого находящиеся близко к зданию деревья могут провоцировать его повреждение.

Фото: Philippa Lewis / EDIFICE / Alamy / Vida Press

Роскошная просадка

По данным геологов, районы Лондона, наиболее подверженные повышенному риску оседания, — это Камден, Ислингтон, Брент, Барнет, Харроу, Харинги, Уолтем-Форест, Уондсворт, Ламбет и Луишем. При этом Камден, Ислингтон, Барнет и Ламбет входят в число самых дорогих районов британской столицы. Риски для элитной недвижимости могут привести к снижению ее стоимости. Более того, некоторые здания и вовсе могут получить аварийный статус, что скажется на цене объекта только сильнее.

В пользу этих доводов выступает и статистика страховщиков. Оседание глины признается в Великобритании страховым случаем — выплаты страховых компаний по этой статье по итогам 2022 года обновили рекорд 2006 года: по прошлогодним заявлениям, о возмещении ущерба страховщики планируют выплатить 219 миллионов фунтов стерлингов (287 миллионов долларов). В сравнении с 2021 годом объем претензий вырос на 26%. Большинство заявлений было подано в связи с повреждениями домов, вызванными рекордно высокими температурами прошлым летом. При этом отрасль ожидает только роста страховых выплат в ближайшем будущем, что также может негативно сказаться на ценах на жилье. За первые пять месяцев 2023 года объем подобных претензий уже вырос на 40% в сравнении с 2022 годом.

Для состоятельных граждан, которые могут позволить себе покупку недвижимости в Лондоне и окрестностях, оценщики недвижимости даже создали специальные гайды, чтобы выбрать объект с минимальными рисками. Если же покупатель хочет приобрести дом постройки до 1965 года, они рекомендуют нанять геодезиста для оценки оседания. Владельцам недвижимости советуют регулярно проверять стоки и трубы, а также сажать деревья вдалеке от дома и регулярно обрезать их, чтобы они потребляли меньше воды.

Спасение утопающих

Оперативно решить проблему лондонской глины невозможно: слишком много домов построены в зоне риска, перестраивать такое количество зданий никто не будет. Поэтому власти планируют минимизировать риски для новых построек, Британская геологическая служба отмечала, что прогнозы риска проседания можно использовать в качестве инструмента планирования, чтобы выделить области, где фундаменты новых домов должны быть более глубокими. Это позволит избежать проблем в будущем. О проведении соответствующих исследований уже обмолвился инженер-геолог службы Ли Джонс. Анализ позволит властям провести более грамотную политику в сфере строительства.

Офис мэра Лондона был более скуп на комментарии относительно рисков обрушений, вызванных лондонской глиной. Тем не менее представители Садика Хана заверили, что власти внимательно следят за всеми рисками для города, вызванными изменениями климата.

Глина — не единственный климатический риск для британской столицы. Рост объемов мирового океана, вызванный глобальным потеплением угрожает выходом Темзы из берегов, что приведет к затоплению значительной части Лондона. Согласно прогнозам международной группы ученых, к 2100 году уровень моря поднимется примерно на метр, что создает риски для Восточного Лондона, в связи с чем, как заявило Агентство по защите окружающей среды, защитные барьеры Темзы придется усилить уже к 2050 году — на 15 лет раньше, чем ожидалось.

Новый барьер предполагает создание широкой системы защиты города от приливов и наводнений, однако решение о том, строить его или усовершенствовать уже существующий, будет принято к 2040 году. Агентство также обновило план по поддержке Барьера Темзы и системы защиты от приливов, которая включает в себя восемь барьеров, 200 миль (более 320 километров) стен и насыпей и 400 других сооружений, таких как шлюзы, водостоки и насосы. Необходимость обновлений британская столица почувствовала в 2014–2015 годах — когда нынешний барьер пришлось закрывать рекордные 50 раз. Многие эксперты отмечали, что созданная в 1980-х годах защита просто не создана для столь частого использования и может не справиться с водой.