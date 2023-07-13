Командующего 58‑й общевойсковой армией, которая воюет на Запорожском направлении в Украине, генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности за критику командования. Об этом он рассказал в аудиосообщении, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Меня отстранили от должности <﻿…﻿> Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, которую надо было или смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, или назвать вещи своими именами», — говорит Попов.

По его словам, он «предельно жестко заострил внимание» на самой главной, по его мнению, «трагедии современной войны» — отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечий российских военнослужащих от артиллерии ВСУ.

«В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день световой, состряпали приказ и от меня избавились», — сказал Попов.

«Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных сил Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — добавил он.

11 июля об отставке Попова написал анонимный телеграм-канала ВЧК-ОГПУ. По его данным, поводом для этого стал конфликт Попова с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

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