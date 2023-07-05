Против генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского составили протокол по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП). Об этом со ссылкой на карточку дела в базе судов сообщает «Медиазона».

Протокол зарегистрирован судебным участком мирового судьи №101 Центрального административного округа Москвы. Что именно стало поводом для составления протокола — не уточняется.

Савиновский стал гендиректором «Яндекса» год назад, также он руководит отдел медиасервисов (отдел занимается развитием «КиноПоиска», «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Плюса»).

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