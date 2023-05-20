Россия закрыла «Гринпис»

Генпрокуратура признала деятельность экологической организации «Гринпис» «нежелательной» на территории России. Российские власти опасаются, что защитники природы представляют угрозу для конституционного строя. Организация уже объявила о прекращении деятельности на территории России, хотя начинала работать она еще во времена СССР. Российский филиал «Гринпис» появился в 1992 году. За 31 год организация внесла колоссальный вклад в защиту экосистемы России: многие уголки природы Сибири, Алтая, Камчатки и особенно Байкал остались нетронутыми благодаря экологам. «Холод» вспоминает главные проекты и успехи российского отделения «Гринпис».

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«Гринпис» — известнейшая международная некоммерческая организация, которая занимается вопросами экологии и охраны природы. Она появилась в 1971 году в Канаде, когда несколько активистов решили бороться против ядерных испытаний рядом с Аляской.

Свою деятельность организация начала еще в Советском Союзе: в 1989 году открылись офисы в Москве и Киеве. После распада СССР работа офиса в Москве была прекращена на несколько месяцев, но уже в 1992 году возобновилась.

«Гринпис» в России занимался охраной лесов и особо охраняемых территорий, борьбой с пожарами, вопросами изменения климата, возобновляемой энергетики и загрязнения пластиком.

История экологической борьбы российского отделения «Гринпис» разнообразна. В 1990-х активисты нередко устраивали акции протеста — на улицах городов или рядом с заводами, против работы которых они выступали. Например, в 1992 году активисты «Гринпис» цепями заблокировали вход в Министерство по атомной энергии и приковались к нему наручниками, протестуя против строительства 26 новых атомных реакторов, а в 1996 году во время встречи «Большой семерки» в Москве развернули у Кремля баннер с призывом ко всем странам отказаться от ядерной энергетики.

Активисты меняли экологическую политику в России. В 1996 году благодаря выигранному делу в Верховном суде им удалось отменить несколько пунктов из указа президента, которые касались ввоза ядерных отходов из-за рубежа. В 1999 году благодаря «Гринпис» был принят закон «Об охране озера Байкал». В 2011 году организация добилась введения запрета на сжигание травы во многих регионах страны.

Активисты «Гринпис» были одними из первых добровольцев, которые начали тушить пожары: в 2010 году состоялась первая противопожарная экспедиция «Астрахань — Москва — Санкт-Петербург». Следующее десятилетие «Гринпис» была одной из главных организаций, которые занимались профилактическим просвещением и непосредственно тушением лесных пожаров в России.

В 2003 году активисты «Гринпис» были первыми, кто запустил программу раздельного сбора отходов — впервые это произошло в одном из районов Санкт-Петербурга.

Независимый эколог Дмитрий Лисицын рассказал «Холоду», что «Гринпис» выполнял важнейшую роль в законодательной сфере. «Они системно отслеживали законодательные инициативы, которые вносились в Госдуму, и с помощью общественного внимания, гражданского общества и участия других экологических организаций мешали пройти тем проектам, которые могли бы нанести вред природе, — говорит Лисицын. — Кто будет заниматься этим теперь, после признания организации “нежелательной”, — большой вопрос. Последний барьер на пути законодательного беспредела в отношении природных ресурсов и природы России практически снят».

Дмитрий Лисицын руководил организацией «Эковахта Сахалина», которая была закрыта после признания ее «иноагентом». «Холод» рассказывал про это.

Генпрокуратура признала «нежелательной» организацию, деятельность которой хвалил даже президент России Владимир Путин. Например, в 2013 году, когда экологи «Гринпис» в знак протеста против бурения на арктическом шельфе попытались забраться на нефтяную платформу «Газпрома» «Приразломная», он позитивно охарактеризовал деятельность организации, но не согласился с методами.

«[Экологи “Гринпис”] делают благородное дело? Благородное. Они правильно поступили, что забрались на платформу? Неправильно», — говорил тогда Владимир Путин.

Расположение президента в отношении организации выражалось и в представительстве «Гринпис» в составе президиума президентского Совета по правам человека (СПЧ). Исполнительный директор «нежелательного» «Гринпис» Сергей Цыпленков входит в него с 2018 года. Таким образом, согласно действующему законодательству, члену президентского Совета теперь грозит сперва административная, а в перспективе и уголовная ответственность.

Главные проекты и достижения «Гринпис» в России

Способствовал внесению российских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

За годы своей работы в России «Гринпис» способствовал внесению восьми природных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (всего в мировом списке 30 российских объектов):

Собрал два с половиной миллиона подписей в поддержку экологического референдума

В 2000 году Владимир Путин ликвидировал Федеральную службу лесного хозяйства, а Министерство атомной энергетики предложило ввозить в Россию радиоактивные отходы. В ответ на это «Гринпис» организовал «Всероссийскую чрезвычайную конференцию по охране природы», на которой они решили инициировать проведение в стране экологического референдума. За три месяца активисты смогли собрать два с половиной миллиона подписей в разных городах России. Несмотря на такой большой охват, Центральная избирательная комиссия отказала в проведении референдума.

Это самый массовый сбор подписей с предложением провести референдум за всю историю России, повторить попытку «Гринпис» никому впоследствии не удалось.

Добился переноса Олимпийской деревни в Сочи

Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи власти планировали расположить часть объектов — горную олимпийскую деревню, санно-бобслейную трассу и биатлонный комплекс — на Грушевом хребте. Эта территория относится к Сочинскому национальному парку, который прилегает к Кавказскому заповеднику и входит в его охранную зону.

В 2008 году «Гринпис» вместе с другими экологическими организациями предложил 16 альтернативных вариантов расположения олимпийских объектов. В итоге власти решили не использовать Грушевый хребет для строительства на нем олимпийских объектов.

Обнаружил «китовую тюрьму» и освободил животных

В 2018 году сотрудники «Гринпис» обнаружили в бухте Средняя в Приморье так называемую китовую тюрьму, где содержались 11 косаток и 90 белух. Браконьеры выловили их, чтобы продать китайским океанариумам. «Гринпис» запустил кампанию по спасению животных и привлек к ней внимание мировых знаменитостей. Например, за освобождение китов из «тюрьмы» выступали Леонардо ДиКаприо и Памела Андерсон.

Летом 2019 года животных отпустили в открытое море. Правда, за это время одна косатка и три белухи погибли. В декабре 2021 года в России приняли закон, который запрещает промышленный вылов китообразных, однако запрета на вылов в учебных и культурно-просветительских целях добиться не удалось.

Защищал леса и боролся с природными пожарами

О проблемах лесных пожаров россияне привыкли вспоминать, когда охваченные огнем территории Сибири или Забайкалья начинают превышать миллионы гектаров, а журналисты сравнивают их с площадью целых стран. «Гринпис» — одна из немногих организаций, которые на протяжении долгих лет осуществляли профилактические мероприятия, а также всегда помогали тушить огонь.

«“Гринпис” профессионально работает в сфере лесных пожаров. Они много лет развивают движение хорошо подготовленных добровольцев», — рассказал «Холоду» независимый эколог Дмитрий Лисицын.

Одно из важнейших достижений — принятие в 2015 году запрета на бесконтрольное выжигание травы, после чего количество пожаров, возникших в результате сжигания травы, упало примерно на 30%. Аналогичных результатов организация добилась в отношении торфяных пожаров, число которых тоже сократилось на треть. А регулярные публикации независимой статистики, собранной на основе спутниковых фотографий, позволяли оценить реальные масштабы проблемы лесных пожаров, невзирая на попытки региональных властей резко занизить эти показатели.

Лисицын отмечает, что государство уже давно негативно реагировало на независимые оценки последствий пожаров, а «Гринпис» — один из немногих, кто мог и продолжал это делать. «Мониторинг и общественный контроль — важная и значимая часть работы “Гринпис”, это было болезненно для государственной власти», — считает эксперт.

Реакция «Гринпис»

В день признания организации «нежелательной» российское отделение «Гринпис» выпустило заявление о том, что они вынуждены закрыться. В заявлении говорится, что сотрудники организации категорически не согласны с решением Генпрокуратуры России.

По мнению «Гринпис», причиной включения в список «нежелательных» организаций стало то, что активисты не давали «осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно».

«Получается, что защищать природу в России нежелательно. А что же желательно? Организовать вредное для природы и здоровья людей производство, устраивать разливы нефти, сливать токсичные отходы в чистые водоемы, заставлять людей дышать ядовитыми выбросами, сжигать уголь, производить горы одноразового пластикового мусора, вырубать заповедные леса для строительства дорог и туристических объектов, не тушить пожары и игнорировать климатический кризис?» — написали сотрудники теперь уже «нежелательной» организации на своем сайте.