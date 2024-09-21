Алексей Васильев

Алексей Васильев родился в 1985 году в Якутии — одном из самых холодных и отдаленных регионов России. В 2008 году он окончил филологический факультет Якутского государственного университета. С 2010 по 2019 год работал корреспондентом в республиканской детской газете «Юность Севера». В 2018–2019 годах проходил обучение в школе «Докдокдок». В своих документальных проектах он рассказывает о повседневной жизни родного региона, о культуре и национальной идентичности. Обладатель ряда престижных профессиональных наград: World Press Photo, POY, Lensculture Exposure Award, PDN Photo Annual и других. Работы Васильева публиковались в The Guardian, National Geographic, Wired, Calvert Journal, Meduza, It’s Nice That, «Такие дела», Lenta.ru, LensCulture, MoscowTimes и других изданиях.