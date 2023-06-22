Верховный суд отказал Навальному в праве на ручку и бумагу

Верховный суд отклонил иск отбывающего наказание политика Алексея Навального и признал законными правила внутреннего распорядка колонии, где он содержится. Политик жаловался на то, что руководство колонии больше не выдает ему письменных принадлежностей, лишив таким образом возможности писать письма и жалобы. Об этом сообщает «Медиазона».

Сам Навальный в своем телеграм-канале написал, что Уголовно-исполнительный кодекс никаких ограничений на пользование письменными принадлежностями не содержит. При этом, по его словам, на территории колонии действуют правила внутреннего распорядка, которые утверждает администрация.

С помощью этих правил руководство колонии может по своему желанию ограничивать время использования письменных принадлежностей заключенными. «У меня из распорядка время письменных принадлежностей вообще убрали. Как? Да вот так — начальник так решил», — прокомментировал свой иск Навальный.

«Я не прошу дополнительное питание, я не прошу, чтобы мне в камеру поставили рождественскую елку... мы говорим о базовом праве человека иметь ручку в камере и лист бумаги, чтобы написать письмо или [жалобу] в суд», — сказал Навальный, выступая во время заседания по видеосвязи из колонии.

Представитель Минюста в суде сказал, что Навальный имеет право использовать письменные принадлежности в «личное время», а сотрудники колонии должны выдавать ему ручку и бумагу по первой просьбе. Однако, по словам Навального, его надзиратели игнорируют подобные просьбы.

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