Конституционный суд признал законной административную статью о «дискредитации» армии

Конституционный суд России отказался признать антиконституционной и отменить административную статью о «дискредитации» армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Соответствующие жалобы в КС подавала коалиция юристов «Мемориала», «Руси Сидящей», «ОВД-Инфо» и других правозащитных организаций. Всего были поданы 23 жалобы от лица граждан, которых ранее штрафовали по этой статье из-за их антивоенных взглядов. Заявители требовали признания статьи несоответствующей российской Конституции в связи с тем, что она является дискриминационной и нарушает конституционные права граждан на выражение мнения, свободу совести и собраний.

К вечеру 20 июня на сайте КС были опубликованы однотипные отказы на 13 из 23 жалоб. Ответы суда на еще десять заявлений пока не опубликованы.

В своих определениях Конституционный суд пишет, что одним из важнейших условий эффективности российской армии является ее поддержка обществом. В то же время, отметили в КС, критика и антивоенный протест имеют «накопительный эффект», «снижают решительность и мотивированность» военнослужащих и «фактически содействуют силам, противостоящим интересам Российской Федерации».

Также КС заявил, что недопустимо произвольно ставить под сомнение решения российских властей, потому что они направлены «на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

По мнению КС, административная статья о «дискредитации» армии не вводит в России обязательной идеологии, не пропагандирует войну и не ущемляет права граждан в зависимости от их убеждений.

Юрист Виолетта Фицнер, которая участвовала в подготовке жалоб в КС, назвала вынесенное решение «позором для Конституционного суда». «Определения КС нельзя назвать юридически аргументированными, поскольку их основа — идеология, которая стала в России обязательной, а не Конституция», — заявила еще один юрист, подававшая жалобы, Мария Немова.

По данным «Медиазоны», с начала марта 2022 года в российские суды поступили 7182 административных дела о «дискредитации» армии.

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