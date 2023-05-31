На сервисы PREMIER, START и сотового оператора «Мегафон» составили протоколы о «ЛГБТ‑пропаганде» среди несовершеннолетних 

На онлайн-кинотеатры PREMIER, START, а также на сотового оператора «Мегафон» составили протоколы о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Внимание на это обратила «Медиазона».

Так, заседание по административному делу ООО «Премьер» пройдет 21 июня в Мещанском районном суде. Протокол, который составили на «Мегафон» 29 июня рассмотрит Тверской районный суд. На какую дату назначено заседание по делу в отношении ООО «Старт.Ру» — неизвестно. Оно будет рассматриваться в Черемушкинском районном суде.

Представители сервисов пока никак не комментировали составленные на них протоколы. Что стало поводом для составления протоколов в отношении трех компаний — не сообщается. Статья о «пропаганде» ЛГБТ среди несовершеннолетних предполагает штрафы от одного до четырех миллионов рублей.

На прошлой неделе стало известно, что административное дело о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних завели на кинокомпанию «Русский репортаж». Информация об этом появилась на официальном портале московских судов. Следующее заседание назначено на 21 июня.

«Мы подтверждаем, что на нашем телеканале Kinoliving была демонстрация сериала “Сделано в Италии”, в котором, по мнению РКН, содержалась сцена ЛГБТ. С обвинениями в пропаганде ЛГБТ не согласны, свои возражения направили в суд, надеемся на справедливое решение. Но каким бы оно ни было, примем к исполнению», — приводит слова представителей компании телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

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