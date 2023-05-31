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«Думал пролавировать и побыстрее домой сорваться». В Украине суд приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина Казахстана, завербованного в ЧВК Вагнера в одной из российских колоний

12:42 • 31.05.2023

Суд города Дружковка Донецкой области приговорил к девяти годам лишения свободы 23-летнего гражданина Казахстана Шынгыса Сейпиева, признав его виновным в наемничестве. Об этом пишет издание «Ґрати».

Как говорится в решении суда, в октябре 2022 года Сейпиев, который отбывал наказание в ИК-2 в Тюмени, завербовался там в ЧВК Вагнера. После этого он проходил военную подготовку в тренировочном лагере в Ростовской области, а в декабре отправился на территорию аннексированной ЛНР. Пробыв на передовой неделю Сейпиев был взят в плен бойцами ВСУ.

По его собственным словам, он отбывал наказание за пьяную драку, в которой он случайно убил своего знакомого. В свою очередь, представители СБУ утверждали, что Сейпиев был осужден на 10 лет колонии за изнасилование.

Сейпиев рассказал, что на момент вербовки отсидел лишь два года из своего срока и не хотел досиживать оставшееся. «Как бы сказать, думал пролавировать и побыстрее домой сорваться», — заявлял он в интервью.

Как пишут «Грати», Сейпиев признал свою вину, раскаялся и пошел на сделку с украинской прокуратурой, помогая в раскрытии других преступлений. За это суд назначил ему срок на один год меньше максимально возможного по вменяемой ему статье украинского Уголовного кодекса.

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