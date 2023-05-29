Власти Петербурга потратят 172 миллиона рублей на масштабную кампанию по продвижению службы по контракту. Рекламу разместят на жилых домах, в поликлиниках и на всех видах транспорта

Администрация Петербурга организовала конкурс на проведение масштабной кампании по продвижению службы по контракту и выделила на это 172 миллиона рублей. По данным «Фонтанки», конкурс выиграли несколько городских операторов наружной рекламы. Теперь в Санкт-Петербурге появятся тысячи стикеров, листовок и плакатов с рекламой службы в российской армии, а также аудиореклама и даже специальная интернет-рассылка.

Согласно медиаплану петербургских властей, летом рекламу службы по контракту разместят более чем на 700 городских тумбах, экранах и дисплеях. Также будет установлено 553 соответствующих билборда. Для рекламы службы в армии в метро напечатают 1500 стикеров, которые установят в вагонах. На каждой станции подземки запустят аудиорекламу.

Планируется также разместить напоминание о контрактной службе на 1800 экранах в трамваях и троллейбусах. 10 плакатов повесят на пяти железнодорожных вокзалах города, по одному — на четырех автовокзалах и еще 20 — в аэропорту Пулково. В петербургских поликлиниках повесят 168 баннеров. Кроме того, плакаты планируется разместить на каждом четвертом жилом доме.

Еще шесть миллионов рублей петербургские власти планируют потратить на информационную кампанию в интернете. С 1 июля по 30 ноября совершеннолетним жителям Петербурга будут показывать рекламу о гарантиях и льготах для военнослужащих по контракту. По данным «Фонтанки», речь идет о 30 миллионах показов в «Яндекс Директ» и о 25 миллионах — во «Вконтакте».

Кроме прочего, власти планируют ежемесячно рассылать письма с информацией о службе в российской армии в 20 городских СМИ. Дважды в месяц в Петербурге будут проводиться тематические мероприятия для прессы. Городские медиа каждый месяц будут выпускать около 500 информационных материалов об этом.

Информировать петербуржцев о контрактной службе также планируется на городских и районных мероприятиях. На Фестивале мороженого, прошедшем в Петербурге в минувшие выходные, должны были раздать 20 тысяч соответствующих листовок, на концерте «Классика на Дворцовой» в честь Дня города — три тысячи. Также планируется раздача листовок у входов на центральные станции метро.

На спортивных городских мероприятиях, например, на фестивале единоборств, атлетическом забеге, а также на хоккейных и футбольных матчах установят мобильные информационные пункты, на которых можно будет сразу записаться в армию.

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