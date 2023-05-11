Путин объявил ежегодные военные сборы

10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы. Это ежегодное плановое мероприятие, но после начала войны в Украине и объявления мобилизации такие указы вызывают тревогу и много вопросов. «Холод» рассказывает, что нужно знать о военных сборах в 2023 году.

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Что такое военные сборы?

Военные сборы проводятся в России каждый год. После опубликования указа президента Минобороны готовит директиву, рассылает ее в военкоматы, а военные комиссары подписывают приказы. Россиянам, которые находятся в запасе, начинают рассылать повестки.

Военные сборы делятся в законе на два типа: учебные и по проверке боевой и мобилизационной готовности частей и военкоматов.

На учебные сборы россиян не могут вызывать чаще чем один раз в три года. На проверочные могут вызвать без ограничений. В приказе военного комиссара должно быть указано, на какие именно сборы вас вызывают.

Военные сборы — это не призыв на срочную службу или мобилизация, поэтому в зону боевых действий вас отправить не могут. Во время сборов россиян размещают в пунктах постоянной дислокации воинских частей, учебных центрах или лагерях.

Продолжительность сборов за один раз не может превышать два месяца. Общая их продолжительность для «запасника» не может превышать 12 месяцев. Это не распространяется на резервистов — россиян, которые заключили соглашение с Минобороны.

Кого могут призвать на военные сборы?

На сборы призывают россиян, которые находятся в запасе. Он формируется из женщин, которые имеют военно-учетную специальность (офицеры — до 50 лет, остальные звания — до 45 лет), и мужчин:

уволенных с военной службы и зачисленных в запас;

завершивших обучение в военных вузах или на военных кафедрах федеральных вузов по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат или матросов запаса;

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва;

не успевших до 27 лет пройти военную службу по призыву в связи с отсрочками или отменой призыва;

не прошедших военную службу по призыву без законных оснований до 27 лет;

уволенных с военной службы и в последующем поставленных на учет в военных комиссариатах;

прошедших альтернативную гражданскую службу.

То есть даже если вы не проходили военную службу по призыву или контракту, но находитесь в запасе, вас могут призвать на военные сборы.

Кто освобождается от военных сборов?

Эти категории закреплены в законе:

женщины;

россияне, у которых есть бронь на период мобилизации и в военное время;

сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;

гражданский персонал российских вооруженных сил и других войск;

работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;

плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;

россияне, занятые на посевных и уборочных работах;

педагогические работники образовательных учреждений;

обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;

те, у кого трое и более несовершеннолетних детей;

имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

находящиеся за пределами России;

члены Совета Федерации, главы регионов;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

уволенные с военной службы; они имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.

Как вручается повестка?

Перед военными сборами все россияне, которых вызвали по повестке, проходят медицинское освидетельствование. Оповещают о призыве не позднее чем за 10 дней до начала сборов.

14 апреля в России вступил в силу закон об электронных повестках. Теперь у военкоматов есть три способа отправлять повестки: электронно на «Госуслуги», заказным письмом или лично по месту регистрации, жительства, работы или учебы. Причем теперь она будет считаться врученной вне зависимости от того, видел ли ее военнообязанный и дошла ли она до него вообще (ранее повестка считалась врученной, если получатель взял ее лично в руки и поставил подпись о ее получении).

Как заверил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, повестки на военные сборы будут приходить в прежней форме, но в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться и электронным способом.

Что будет, если не прийти в военкомат?

За это предусмотрена только административная ответственность: штраф до трех тысяч рублей. Уголовной ответственности за неявку нет.

Если человек не приходит по повестке, военный комиссариат должен принять «все необходимые меры по его призыву и доставке к месту проведения военных сборов». Для этого он может привлечь полицию.

Кроме того, после принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» военкомы могут временно ограничить для россиян, не явившихся по повестке, передвижение за границу, регистрацию сделок и ИП, выдачу кредитов, управление транспортным средством, предупреждают «Военные адвокаты» (телеграм-канал адвоката Максима Гребенюка).

Проигнорировать повестку можно, если есть уважительные причины, подтвержденные документально. К ним относятся заболевания или увечья, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья родственников либо их похороны, а также препятствия, возникшие из-за непреодолимых обстоятельств.

Отличаются ли военные сборы 2023 года от предыдущих?

Кардинальных отличий от военных сборов прошлых лет нет, пишут «Военные юристы». Как и раньше, в указе Путина есть пункты «для служебного пользования». В них, как правило, указана численность призываемых на сборы. Категории людей, которых призывают на сборы, не расширились.

Главное отличие, указывают «Военные адвокаты», заключается в том, что на военнообязанного теперь могут наложить ограничения из-за принятых в апреле поправок.