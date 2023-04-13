ФСБ ведет собственный подсчет российских потерь на войне в Украине, который не совпадает с данными Минобороны. По информации спецслужбы, там погибли и были ранены около 110 тысяч российских солдат — NYT

Федеральная служба безопасности ведет собственный, независимый от Минобороны, подсчет российских потерь на войне в Украине. По данным спецслужбы, там погибли или были ранены почти 110 тысяч россиян. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на содержание секретных документов Пентагона.

Как пишет издание, информация из утечки свидетельствует о противостоянии между ФСБ и Минобороны. Военное ведомство якобы не передает реальные данные о потерях выше по цепочке командования, в том числе президенту Владимиру Путину. В одном из утекших документов говорится, что Минобороны не включает в свои отчеты о потерях убитых и раненых бойцов Росгвардии, военнослужащих из Чечни и наемников из ЧВК Вагнера.

По оценке американской разведки, потери России в Украине составили уже от 189,5 тысячи до 233 тысяч человек, из которых 43 тысячи убитыми. О текущих оценках Минобороны в документах Пентагона ничего не говорится. В последний раз официальные цифры потерь российское военное ведомство озвучило в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия потеряла в войне 5937 человек.

В начале апреля стало известно о двух порциях секретных документов Пентагона, утекших в сеть. Опубликованные на различных платформах материалы были посвящены обстановке на фронте в Украине, помощи США и НАТО в подготовке украинского контрнаступления, борьбе с международным терроризмом, обстановке на Ближнем Востоке и взаимоотношениям с Китаем.

Как сообщалось, Пентагон начал срочную проверку, чтобы установить источник утечки. Представители американской разведки называли произошедшее «кошмаром для “Пяти глаз”». Так называют пять стран — Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, которые делятся между собой разведданными.

В утекших документах Пентагона также содержалась американская оценка российских и украинских потерь на фронте. Однако в пропагандистских телеграм-каналах распространилась отредактированная версия документа, в которой российские потери были уменьшены в несколько раз, а украинские — увеличены. При этом оригинальный документ, в котором российские потери втрое больше украинских, российские пропагандисты называют намеренной дезинформацией.

Источник: The New York Times

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.