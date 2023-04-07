Более 20 лет петербуржец Алексей Лахов был связан с фондом «Гуманитарное действие», помогающим наркозависимым и людям с ВИЧ. Сначала как благополучатель, а излечившись — стал его директором по развитию. Весной 2022 года Лахов уволился, чтобы фонд не пострадал из-за его политической и антивоенной позиций. Сейчас он гражданский активист, нашедший легальные способы сопротивления войне. Он помогает тем, кого оштрафовали за «фейки» и «дискредитацию» армии, украинским беженцам, а еще — пишет одно за другим официальные письма в органы власти, требуя прекратить использовать литеры Z и V. В чем смысл и эффект этой бюрократической борьбы, Лахов по просьбе «Холода» объяснил в авторской колонке.
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Обращение как протест
Писать обращения в различные органы власти я начал практически сразу после 24 февраля 2022 года. Я почти 15 лет работаю в сфере благотворительности, и для меня это привычный и понятный способ общения с чиновниками. В том числе для того, чтобы донести до них свою позицию. В данном случае — несогласие с тем, что они называют «специальной военной операцией».
Первые письма ушли в Совет Федерации. Поскольку именно этот орган дал президенту разрешение на использование вооруженных сил за пределами страны, я просил, чтобы российская армия незамедлительно покинула территорию другого суверенного государства — Украины. Ответ был лаконичным: «Информация, изложенная в [обращении], принята к сведению».
Затем в Санкт-Петербурге начали повсеместно появляться латинские символы Z, которые в какой-то момент вдруг превратились в символы «СВО». Особенно много их было в метро — на лайтбоксах на эскалаторах и рекламных щитах на стенах. Причем выложена эта литера из георгиевской ленты — что, на мой взгляд, является кощунством по отношению к памяти людей, отдавших свои жизни в борьбе с реальным, а не выдуманным нацизмом.
Об этом я и написал руководству метрополитена, потребовав демонтировать «данные рекламные носители» на том основании, что они, с моей точки зрения, «оскорбляют память ветеранов Великой Отечественной войны». В полученном ответе говорилось: «Указанная… социальная реклама с изображением патриотической символики… не противоречит законодательству Российской Федерации, а значит… оснований для демонтажа указанных материалов не имеется».
Помимо этого, я обращался в различные городские комитеты, а также непосредственно к губернатору Александру Беглову. Здесь я уже изменил тактику и стал заниматься откровенной сатирой. Вот отрывок из обращения в Комитет по внешним связям от 28.03.2022 г. из-за письма, в котором глава комитета пытался разъяснить петербургскому градоначальнику смысл использования букв Z и V по версии Министерства обороны:
«…“В букве Z зашифрована фраза "За победу", буква V означает "Сила V (в) правде" и "Задача будет выполнена"”, — говорится в вашем письме. Докладываю: данный документ вводит губернатора в zаблуждение.
Дело в том, что мне не удалось обнаружить такой единицы измерения силы, как правда. В физике сила измеряется в ньютонах, а если мы говорим о силе тока, то в амперах. Буквой V, в свою очередь, может обозначаться напряжение. В связи с этим предлагаю трактовать разъяснение комитета как “Напряжение V (в) правде”…»
Согласно ответу, полученному из этого комитета, «значение данных символов на сегодняшний день стало общепринятым и легко узнаваемым в российском обществе». Любопытно, что буквально через несколько месяцев в ответе на еще одно обращение этот же комитет заявил, что «данные знаки не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, о чем известно руководству Санкт-Петербурга».
В феврале этого года я пожаловался в администрацию президента на употребление буквы Z в официальных названиях таких российских регионов, как «Zабайкалье» и «Куzбасс», на том основании, что подобное написание противоречит курсу на «противодействие излишнему использованию иностранной лексики», указ о котором недавно подписал Путин. Ответы пришли из самих регионов:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Самое свежее обращение касается абсурдности толкования закона про «дискредитацию» российской армии и штрафов за «воблу», «*** *****» и «Миру — мир». Оно было отправлено в мэрию Москвы с требованием ограничить доступ к Мавзолею Ленина, поскольку, на мой взгляд, «свободный доступ к саркофагу с телом В. И. Ленина, равно как и сам факт его наличия в непосредственной близости от кабинета президента Российской Федерации В. В. Путина, отдавшего приказ о проведении “специальной военной операции” на территории Украины и выражавшего неодобрение действий В. И. Ленина, являются “дискредитацией Вооруженных Сил Российской Федерации”». Ответ, пришедший уже из администрации президента, получился развернутым:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Чего удалось добиться
Если рассматривать эти обращения с точки зрения KPI и результативности, может сложиться впечатление, что я зря трачу свое время: написаны сотни писем, а буквы Z как висели в метро, так и висят; «СВО» продолжается; Ленин по-прежнему в Мавзолее. Но я твердо знаю, что украинским друзьям и коллегам важно понимать: ответ на вопрос «Хотят ли русские войны» будет однозначным: «Не все. Далеко не все». Об этих обращениях писали различные СМИ, паблики и телеграм-каналы: The Village, «Бумага», «7х7 — Горизонтальная Россия» и другие, — после чего в личные сообщения ко мне приходили люди, особенно те, которые остаются здесь, в России, и говорили, что тоже пишут письма против Z, что им важно видеть: они не одни в своем несогласии с «СВО» и тотальной милитаризацией страны. Наконец, лично мне эти обращения помогают поддерживать собственный протестный потенциал и верить в то, что гражданский активизм способен изменить страну — пусть не сейчас, и даже не через пять лет, но обязательно изменит.
И, кажется, лед уже тронулся: даже Z-каналы в телеграме начали признавать, что объединить все общество под знаменем «СВО», и уж тем более под литерой Z, не получается. Вот что пишет канал «Комиссар исчезает»: «Буква Z как политический символ — очень неудачная идея… И дело даже не в том, что национальное чувство оказывается обозначено латинской буквой, к тому же известно что напоминающей, — это неприятно, но бог с ним. Важнее то, что дурацкая буква дала возможность другой стороне не называть русских патриотов русскими патриотами, а называть зетовцами, Z-активистами и так далее…» Ему вторит Егор Холмогоров: «Главная проблема этого символа в том, что он ни к чему не обязывает… А символ должен обязывать быть русскими. Именно в этом смысл… В 2022-м над вопросом немножко поработали, и за первые несколько месяцев вообще ничего русского не проскользнуло…»
«Мягкая сила»
Мне близка философия ненасильственного протеста, который не останавливается, несмотря на то что вроде бы не приносит ощутимых результатов. Об этом, например, очень хорошо рассказывают создательница движения «Мягкая сила» муниципальный депутат Юлия Галямина, социолог Наталья Форрат, хорватско-боснийский активист Игорь Блажевич и редакция самого «Холода».
Вот лишь несколько идей достаточно безопасных действий, которые позволяют такому протесту продолжаться:
- Во многих российских городах есть улицы и памятные места с украинскими названиями. Там можно возлагать цветы в память о людях, погибших в Украине.
- На сайтах государственных органов власти и учреждений есть электронные приемные, через которые можно доносить до чиновников свое несогласие с «СВО» — например, требуя убрать Z-символику, покончить с проявлениями нацизма в самой России и т. д. Существуют специальные инструкции о том, как правильно составлять такие письма. Кроме того, работает гражданский проект «Приемная», значительно упростивший отправку обращений в органы власти по таким вопросам, как, например, «Остановим ядерную эскалацию» и «Требуем указа об окончании мобилизации».
- В стране действует много инициатив и организаций, помогающих украинским беженцам, в том числе тем, кто едет через Россию в ЕС. Им нужны донаты, репосты и волонтерская помощь.
- На онлайн-платформе «Заодно» можно помочь людям, оштрафованным за «дискредитацию» армии. Пожертвования также собирают другие правозащитные проекты — ОВД-Инфо, коалиция «Призыв к совести», «Общественный вердикт» и многие, многие другие.
Наконец, нужно читать. Запоем, по пути на работу, в очереди в поликлинике. Благо за последние несколько лет на русском языке был издан и переиздан ряд книг, помогающих на примере других стран, прошедших через авторитаризм и диктатуру, осмыслить современный российский опыт: «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии» Карла Ясперса, «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта, «Неудобное прошлое» Николая Эппле, «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова, «ХX век. Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах» Евгении Лезиной.