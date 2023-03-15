Против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии из-за анекдота, опубликованного во «ВКонтакте». Ранее по аналогичной административной статье его оштрафовали на 30 тысяч рублей — тогда Большаков комментировал новость о войне в той же соцсети. «Холод» поговорил с ним о том, как с весны 2022 года его преследуют за антивоенные высказывания и что известно о его уголовном деле.

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Некоторые люди, которые не поддерживают войну, уехали из России. Почему вы решили остаться?

— Я живу в Касимове в Рязанской области и занимаюсь программированием. Также уделяю время другим проектам, которые помогают развивать наш город, сделать его лучше и комфортнее для жизни. Например, в прошлом году я создал клуб «Логово» для молодежи. Там можно собираться компанией и играть в настолки, приставку или на музыкальных инструментах.

Начало войны существенно сказалось на мне и на моей деятельности. Фирма, на которую я работал, почти лишилась финансирования — в России я оставаться не планировал. Собирался закрыть все свои дела к концу февраля 2023-го и вместе с женой и детьми (сейчас их трое, жена Большакова беременна четвертым. — Прим. «Холода») переехать в Южную Америку. Сейчас я этого сделать не могу: во время обыска у меня забрали загранпаспорт, и в связи с уголовным делом я нахожусь под подпиской о невыезде.

За что именно возбудили уголовное дело?

— На меня написали несколько заявлений. Одно было в мае 2022 года за комментарии во «ВКонтакте», которые, по мнению следствия, дискредитировали российскую армию. Из-за них в отношении меня летом завели административное дело по статье о «дискредитации» — меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. Что именно это были за комментарии, я уже не помню.

На сайте Касимовского районного суда есть информация об этом деле. В постановлении сказано, что Большаков оставил комментарий в сообществе «Типичный Касимов. УБЕЖИЩЕ» и его текст характеризовал действия российских военных в Украине «как фашистские, связанные с геноцидом». Точное содержание не указано, сейчас комментарии удалены.

Позже на меня написали заявление также в рязанский УМВД — из-за анекдота, который я опубликовал в ноябре во «ВКонтакте». В нем следователи усмотрели повторную «дискредитацию» — и против меня возбудили уже уголовное дело.

Вот что написал Большаков в своем посте: «Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…»

Насколько я знаю, есть еще два заявления и по ним тоже ведется некое делопроизводство как в Касимове, так и в Рязани.

Вы знаете, кто написал эти заявления?

— Все заявления писали разные люди. Кого-то я просто обидел в интернете, кто-то знает меня лично. Среди них могли быть местные «активистки» Ирина Лебедева и Лариса Евстифеева.

Лебедева хотела открыть галерею, и я предложил ей согласовать это с администрацией города. Она восприняла это так, будто я против нее, и смертельно на меня обиделась. Евстифеева предлагала «вешать молодежь на столбах» за то, что они рисовали граффити на улицах города. Я ей сделал замечание — и она меня, по ощущениям, возненавидела. Я предполагаю, что это они, но наверняка не знаю.

На какой стадии сейчас находится дело?

— В феврале у меня прошел обыск, после чего меня доставили в касимовский отдел полиции. Там по просьбе сотрудников я записал видео, в котором обещал, что больше не буду «дискредитировать» российскую армию.

Пока что по этому уголовному делу никакой информации у меня больше нет. Не знаю, что там ведется и когда меня вызовут в отдел или в суд.

Расскажите, как проходил обыск.

— Обыск прошел 14 февраля. Сначала меня полухитростью-полусилой вывели на улицу: представители органов под видом газовщиков попросили меня выйти, потому что в доме якобы произошла авария, и я должен был показать им, где находится газовая труба. Когда я вышел, подбежали силовики и повалили меня лицом в снег. Какое-то время меня продержали так. Я им говорил: «Тут холодно, поднимите меня».

В квартире при обыске ничего не громили, не крушили, но изъяли телефон, ноутбук и зачем-то часы. Также забрали мои документы, в том числе загранпаспорт. Часы вроде как обещали вернуть.

Вас не били?

— Когда я лежал на снегу, то они пытались меня бить, но очень быстро вышла моя жена и сказала: «Что вы делаете? Он же не сопротивляется». Тогда они перестали.

Я вообще и не планировал мешать обыску. Драться с силовиками, когда ты невооруженный, неподготовленный человек, — это абсурд какой-то. Думаю, они просто хотели меня припугнуть. В отделе меня потом никто не трогал, говорили спокойно.

По статье о повторной «дискредитации» может грозить реальный срок. Не боитесь?

— Если честно, сейчас мне не очень страшно. У людей и пострашнее вещи в жизни бывают, и они как-то выживают и остаются людьми. Тот же Евгений Ройзман. Мне кажется, он прекрасный человек, который много сделал для Екатеринбурга и его жителей, но при этом за решеткой. [Южноафриканский политик и правозащитник] Нельсон Мандела вообще 27 лет отсидел, а в итоге стал национальным героем.

Насколько я знаю, в моем случае мне может грозить только до трех лет лишения свободы. Это, конечно, плохо, и я бы предпочел отделаться штрафом, уехать из страны и забыть это все как страшный сон. Но если меня все же лишат свободы, то это в какой-то степени расплата за то, чтобы оставаться с чистой совестью.

Будете ли вы и дальше комментировать войну в социальных сетях?

— Раз я дал [в полиции] обещание не писать комментарии и анекдоты, которые якобы дискредитируют армию, то как честный человек должен его сдержать. Мне проще отпустить эту ситуацию, ведь я, в общем-то, и не планировал никого дискредитировать, а просто написал анекдот, который мне показался смешным.

Я планирую отстаивать свою гражданскую позицию другими способами. Например, писать о российской истории. В нашей стране многие граждане не знают свою историю, и если освещать события прошлых лет, то люди уже сами смогут сделать какие-то выводы и провести аналогии с настоящим.