«У мамы много забот по дому, а папа много работает и сильно устает». В понедельник на «Разговорах о важном» расскажут о «традиционных семейных ценностях»

В понедельник во время урока «Разговоры о важном» российским школьникам расскажут о «традиционных семейных ценностях», а также о том, почему «для общества и государства важно, чтобы семья была многодетной». На это обратил внимание проект Ona.Media.

Так, ученикам 1-4 классов расскажут о том, что у женщины «много забот по дому» и приведут в качестве примера поговорку — «мамины руки не знают скуки».

А вот так в методичке педагогам предлагают описать семью: «Маму зовут Инна Петровна, она работает учителем музыки, а папу зовут Георгий Борисович, и он инженер. Он очень много работает и сильно устает».

«Педагогу очень важно включить обучающихся в разговор о том, почему издавна считалось, что женщина в семье – это хранительница семейного очага, хранительница настроения семьи», — говорится в материалах к уроку. При этом в методичке ничего не сказано о роли отца в семье.

В свою очередь, ученикам 5-7 классов в качестве интерактивного задания предложат соотнести членов семьи с картинками, на которых изображены по три предмета. Например, мать там обозначает стиральная машина, косметика и книга сказок, а отца — футбольный матч, гантеля и борода.

Также школьникам покажут ролик, в котором маленькая девочка говорит: «Семья — как матрешка. Есть есть папа, то обязательно должна быть и мама. Если есть папа и мама, то должны быть дети — сынок и дочка. А потом еще сынок и дочка. Чем больше, тем лучше».

«С 8 класса детям будут говорить, что по российской Конституции семья — это союз мужчины и женщины», — пишет Ona.Media.

А со старшеклассниками обсудят «демографическую проблему» и напомнят о важности многодетной семьи для общества и государства. Завершатся уроки цитатами Путина о семье, например, такой: «Семья — это основа основ».

Источники: «Разговоры о важном», Ona.Media

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