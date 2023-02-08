Власти Казахстана ужесточили условия получения разрешения на постоянное проживание в стране для иностранцев, включая россиян. Теперь для этого требуется загранпаспорт

Власти Казахстана изменили правила получения разрешения на постоянное проживание в стране для иностранцев, включая россиян. Теперь для этого требуется загранпаспорт, срок действия которого заканчивается более чем через 180 дней.

В то же время граждане стран, с которыми у Казахстана заключены миграционные соглашения, по-прежнему могут въехать в республику по своим внутренним паспортам и оформить там разрешение на временное проживание (РВП).

В конце января власти Казахстана уже ужесточили условия пребывания в стране для иностранцев. Так, граждане России, Армении, Беларуси и Кыргызстана смогут находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Новые правила не распространяются на тех, кто въехал в республику до 27 января.

Источник: МВД Республики Казахстан

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