Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 16-летней В. более 30 тысяч евро за то, что ее 23 раза вызывали на допросы после пережитого сексуализированного насилия. Суд присудил ей 20 тысяч евро компенсации морального вреда и более 13,5 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба. В эту сумму входят расходы на психотерапевта и на лекарства.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские следователи нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток.

Пострадавшая девочка жила с мамой в квартире их родственницы. Когда В. исполнилось 11 лет, ее мать умерла, а отец отказался брать опеку над ребенком. В итоге девочка попала в приют. Там она рассказала психологу и воспитателю, что пережила сексуализированное насилие со стороны взрослого мужчины. Ее отвели к гинекологу, но тот не нашел телесных повреждений. Директор приюта решил ни о чем не сообщать в полицию, а девочке посоветовали «все забыть, ведь ничего страшного не произошло, а дядя просто с ней побаловался».

Через несколько месяцев над девочкой оформила опеку ее классная руководительница – и отвела ребенка к психологу. Девочка вновь рассказала о сексуализированном насилии. Психолог начала расспрашивать ее, и тогда ребенок сообщил, что когда ей было от 6 до 11 лет, над ней совершали насилие четверо взрослых мужчин, которые приходили в гости к родственнице и оставались ночевать. Один из мужчин сказал девочке, что убьет ее мать, если В. кому-то об этом расскажет.

В 2019 году на основании показаний ребенка было возбуждено четыре уголовных дела, по одному на каждого из насильников, по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Пока шло следствие, девочка была вынуждена повторять обстоятельства пережитого насилия 23 раза. Ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, эксперты, судьи и даже сами обвиняемые. При этом среди допрашивающих была только одна женщина. Девочку спрашивали, почему она не кричала и почему не рассказала обо всем взрослым в тот же день.

Психологи просили сократить количество допросов, чтобы из раза в раз не возвращать пострадавшего ребенка к событиям насилия, однако к их рекомендациям никто не прислушался.

В 2020 году девочке поставили диагноз «пролонгированная депрессивная реакция». Ей рекомендовали больше не принимать участие в следственных действиях. Однако после этого ребенок был еще три раза допрошен в суде и два раза – следователем.

ЕСПЧ признал, что следственные действия привели к травматизации девочки, и что это нарушило ее право на свободу от жестокого обращения. В Европейском суде также обратили внимание на недостатки в российском законодательстве, которое формально допускает подобные методы расследования.

Источник: «Правовая инициатива»

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