В чеченском парламенте предложили присвоить Рамзану Кадырову титул «отец народа»

В парламент Чечни внесли законопроект, который предполагает введение в конституцию республики титула «Мехкан Да» для главы региона. На русский язык это переводится, как «отец народа».

Авторами законопроекта стали больше половины чеченских парламентариев — 21 из 41, в том числе спикер Магомед Даудов.

По его словам, принятие этого законопрокта установит «единообразие в употреблении наименования должности главы Чеченской Республики на чеченском языке».

«Данное понятие является исторически устоявшимся среди населения и в переводе на русский язык означает — высшее должностное лицо республики», — написал спикер парламента в телеграм-канале.

В свою очередь, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев раскритиковал «околожурналистские телеграм-каналы», которые, по его мнению, пытаются «придать законопроекту отрицательную коннотацию», переводя новый титул Кадырова как «отец народа».

Между тем, как «отец народа» титул «Мехкан Да» перевела, в частности, «Российская газета».

Почетные титулы для главы государства уже много лет существуют в некоторых странах Центральной Азии, ранее являвшихся республиками Советского Союза.

Так, до недавнего времени титул «елбасы» — «лидер нации» — носил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В свою очередь, экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально называется «аркадаг», что можно перевести как «покровитель». А его предшественник на посту главы Туркменистана Сапармурат Ниязов официально именовался «туркменбаши» — «отец всех туркмен». И, наконец, президент Таджикистана Эмомали Рахмон с 2015 года носит пожизненный титул «Пешвои миллат», что означает «Лидер нации».

Источник: «Российская газета»

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