9 января на сайте Госдумы появился законопроект, в тексте которого всего одно предложение: «Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года». Вместе с юристом «Трансперенси Интернешнл — Россия» Григорием Машановым «Холод» разбирается, что изменится, если этот закон примут.

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В чем смысл Конвенции?

Конвенция признает коррупционные действия преступлениями и описывает их признаки, помогая избегать разночтений, а также дает определения связанным с коррупцией понятиям.

«В разных странах-участницах Конвенции используются одинаковые определения “должностного лица”, “взятки”, “соучастия в преступлении”, — говорит Григорий Машанов. — Это нужно, чтобы преступление признавалось одинаково везде, а коррупционер, сбежавший в другую страну, мог быть возвращен в Россию. Так же и с другими законами. Например, только в России есть наказание за “дискредитацию” российской армии, и это значит, что в теории ни одна страна в мире не должна выдавать России подозреваемых по этой статье, ведь такой статьи ни в одной стране больше нет».

Почему такое решение приняли именно сейчас?

Причиной денонсации, то есть расторжения Конвенции, вероятно, является желание России выйти из ГРЕКО — группы государств против коррупции.

Как поясняет Машанов, Россию исключили из Совета Европы, но не смогли исключить из ГРЕКО из-за подписанной Россией Конвенции — механизма принудительного исключения участников Конвенции не существует.

«Совет Европы решил, что раз исключить нельзя, то Россия останется в ГРЕКО, но без права голоса на заседаниях по оценке ее прогресса в выполнении Конвенции. Это довольно унизительно, поэтому Россия и решила выйти. Собственно, это прямо в пояснительной записке законопроекта и написано», — говорит Григорий Машанов.

«Комитетом министров Совета Европы принято решение прекратить полноправное членство Российской Федерации в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) <...> В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО».

Что изменится после этого решения?

Выход России из стран-участниц Конвенции означает, что Россия больше не будет ориентироваться на правила, заложенные в документе, в сфере антикоррупционного законодательства.

Раньше для проверки законов страны на соответствие Конвенции из ГРЕКО присылали в Россию миссию оценки. «Эксперты изучали Уголовный кодекс, разговаривали с чиновниками и с НКО, в том числе с “Трансперенси”. Они делали выводы, соответствуют ли статьи в Уголовном кодексе в УК Конвенции и другим антикоррупционным документам Совета Европы», — говорит Машанов. Он отмечает, что после денонсации ГРЕКО не будет давать России рекомендации, а России не придется отчитываться перед ГРЕКО.

По словам Машанова, таким образом заполнялись пробелы в праве, которые существуют в России. «Например, до ратификации Конвенции, если торговый агент компании дал взятку тендерной комиссии, наказание подразумевалось только для агента. Но после ратификации Россия внесла статью о штрафах за взятки в интересах юрлиц в Кодекс об административных правонарушениях. По ней к ответственности могут привлечь также и тендерную комиссию, — рассказывает Машанов. — Эти штрафы большие — минимум миллион рублей независимо от размера взятки».

Кроме этого, вероятно, выдача обвиняемых и осужденных по коррупционным статьям может усложниться: правовой базы в виде Конвенции больше не будет.