Еще с лета ЧВК «Вагнер» вербует заключенных для войны с Украиной. Некоторые из них подписывают заявления, которые запрещают им сообщать о своем местонахождении родственникам. Фонд «Общественный вердикт» описал, как можно попытаться вернуть заключенного с фронта в колонию, а «Продолжение следует» (это проект журналистов «Новой газеты») взяли комментарий у юриста по этому поводу. «Холод» пересказывает главное.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Как именно ЧВК «Вагнер» отправляет заключенных на войну — неизвестно. «Общественный вердикт» предполагает, что заключенные подписывают контракт с ЧВК, после чего их сразу же везут в приграничные колонии. Оттуда заключенные попадают в тренировочный лагерь, а затем — в Украину. Вернуть заключенного можно попытаться на каждом из этих этапов, потому что контракт с ЧВК не имеет законных оснований.

От близкого из колонии нет новостей. Он поехал на войну?

Не обязательно. На этом этапе нужно узнать наверняка, что происходит с вашим близким. Для этого можно отправить осужденному сообщение через сервис «ФСИН-письмо». Если ваш близкий не числится в колонии, вам придет уведомление об этом.

Убедившись, что близкого нет в колонии, можно запросить информацию о его местонахождении и причинах, по которым он вообще куда-то был этапирован. Запросы нужно написать и начальнику колонии, и в управление ФСИН по региону, где находится колония, и во ФСИН России.

В шапке обращения укажите должность руководителя, к которому вы обращаетесь, ваши имя и фамилию, адрес. В тексте уточните, кем вам приходится заключенный и где он отбывал наказание до того, как вы потеряли с ним связь. Дальше в свободной форме просите сообщить о местонахождении заключенного.

Есть большая вероятность, что из ФСИН придет ответ, что у них нет данных о новом месте нахождения заключенного, потому что у ведомства нет централизованной базы о переводах.

Такой ответ означает, что заключенный не в медицинском учреждении или ШИЗО, а этапирован — в таком случае ваши опасения, скорее всего, подтвердятся. О причинах перевода вам, правда, вряд ли скажут.

Близкого действительно перевели в другую колонию. Что делать дальше?

Обычно заключенных, подписавших контракт, отправляют в колонии на границе с Украиной. Оттуда их распределяют по тренировочным военным лагерям.

что происходит рядом с такими лагерями? Спереди стрелять будут, сзади пердеть Несколько российских сел заполонили добровольцы, которые приехали на учения перед отправкой в Украину. Местные им не рады

Юрист «Общественного вердикта» Дмитрий Егошин советует на этом этапе написать заявление в полицию региона, где заключенный отбывал наказание. Полиция вряд ли будет кого-то искать, но, по словам Егошина, это нужно сделать на случай, если спустя время ФСИН сообщит, что заключенный сбежал и его объявили в розыск. Чтобы исключить эту версию заранее, важно первыми написать заявление в полицию. Также заявление косвенно подтвердит информацию о переводе в другую колонию: если, кроме вас, заключенного никто не искал, значит, он как минимум не сбегал из колонии, где находился.

Кроме того, нужно отправить заявление во ФСИН приграничных регионов: Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарского края. В этом заявлении нужно написать, что из конкретной колонии пропал человек и его ищут родные. В запросе прямым текстом спросите, не поступал ли к ним ваш родственник.

Понятно. Но как вернуть заключенного в колонию, где он отбывал наказание?

Нужно обжаловать перевод вашего близкого из колонии, где он отбывал наказание, и признать его незаконным. Для этого напишите жалобу в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона, где находится колония. «Общественный вердикт» сделал шаблон жалобы.

Колониям тоже не выгодно, чтобы заключенных брали в ЧВК. Дмитрий Егошин объясняет, что колония, в которую незаконно перевели заключенного, будет нести ответственность, если он окажется на свободе с оружием.

Если прокуратура не реагирует на жалобу, нужно обратиться в районный суд по месту нахождения колонии, в которую перевели заключенного. Для искового заявления используйте шаблон жалобы в прокуратуру.

Также обязательно укажите, что перевод в другое исправительное учреждение угрожает жизни заключенного. Дальше в тексте нужно просить признать решение о переводе незаконным и обязать ФСИН принять меры по розыску и переводу заключенного на прежнее место отбывания наказания. Ответчиком по вашему иску будут выступать ФСИН России, УФСИН региона и колония региона, где отбывал наказание заключенный.