Масштабные санкции, введенные после начала войны, нарушили российские цепочки поставок и заставили многие компании искать другие способы получения иностранных товаров и запчастей. Financial Times пишет, что, вероятно, санкции отбросят российскую экономику на годы назад, а потребители будут вынуждены приспосабливаться к более ограниченному выбору товаров и низкому качеству продукции.

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Жить станет проще, денег будет меньше

По данным издания, с начала войны в Украине российский импорт сократился на 20–25%. Воздействие санкций ощущается во всех сферах — от банковской до сельскохозяйственной. Так, фермеры с трудом покупают шины для тракторов, а авиакомпании не могут найти иностранные комплектующие для ремонта самолетов.

«Жить станет проще, а денег будет меньше. Люди будут обходиться меньшим. Бумаги в колбасе будет больше. Так будет 15–20 лет, если [президент Владимир Путин] не умрет. Принципиально ничего не изменится», — говорит находящийся под санкциями российский олигарх, имя которого не называется.

Журналисты Financial Times поговорили с российскими «специалистами по импорту-экспорту» — проще говоря, с контрабандистами. Одного из них зовут Станислав, и, как пишет издание, в ответ на санкции он использует лазейки в законодательстве, чтобы провезти товары через таможню.

Иногда он сам привозит в Москву товары, которых нет в России. «Это делается так, как будто это только для личного использования. Как будто я себе все это купил. Конечно, это контрабанда в чистом виде», — рассказал Станислав.

Но чаще всего он занимается более объемными поставками с помощью грузовиков.

Financial Times пишет, что экономическое будущее России зависит от того, сможет ли Москва быстро производить альтернативы иностранным товарам, к которым у нее больше нет доступа, или поставлять аналоги из «дружественных» стран, таких как Китай. Однако пока приходится полагаться на работу «специалистов по экспорту-импорту», спрос на услуги которых вырос, а несколько маршрутов контрабанды даже стали пользоваться особой популярностью.

Два «Майбаха» вместо «Мерседеса»

Обычно Станислав закупает товары через подставные компании, которые зарегистрированы в Европе и никак не связаны с Россией. Затем продукты отправляются грузовиками из Евросоюза в одну из стран бывшего СССР, входящих в Таможенный союз с Россией, — например в Казахстан или Армению.

«Я мог бы засунуть товар в чехол от контрабаса и привезти, но никто бы его не купил, потому что я не мог предложить покупателю официальную гарантию и так далее. Теперь я могу импортировать это, я могу импортировать то, как и все остальные. Так что для меня, конечно, это интересно. Двери открылись», — говорит Станислав.

«Любой бренд, который уехал из России, какой бы он ни был — пылесосы, одежда, алкоголь, — все равно импортируется», — утверждает еще один россиянин, который живет в Европе и занимается импортно-экспортной торговлей.

Однако не все товары удается ввезти в Россию без проблем. Например, последние поставки клинкерного кирпича, который в том числе используется для декорации фасадов, по словам собеседника Financial Times, ввозили в Россию в июне.

По данным Росстата, производство автомобилей стало одним из наиболее пострадавших секторов из-за нехватки импортных запчастей. Например, в сентябре объем производства упал почти на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это привело к тому, что власти летом ослабили некоторые требования в области безопасности в этой сфере.

Иностранные автопроизводители продали свой бизнес в России и в стране. По данным отраслевого анализа, осталось только 14 компаний — в основном это китайские бренды и три российских.

Российский миллиардер, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что летом купил два «Майбаха» вместо «Мерседеса», который хотел. Второй автомобиль он планирует пустить на запчасти для первого.

Несмотря на это, некоторых российских олигархов не пугает будущее отечественной экономики. «Это будет тяжело два, три, четыре года. Потом мы адаптируемся. Посмотрите на Иран. Они все делают сами. <...> У них есть свои цепочки поставок, и если у них нет запчасти, они покупают ее на черном рынке. Они могут делать что угодно. Мы извлекаем уроки прямо сейчас. И в конце концов у нас будет так же», — сказал российский олигарх, пожелавший остаться анонимным.