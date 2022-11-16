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Тесты

Детям до 14 лет нельзя есть грибы, а взрослым — вызывать скорую много раз. Или все-таки можно?

Тест, который проверит ваше знание законов России

16.11.2022

В каждой стране мира есть настолько безумные или просто странные законы, что иногда бывает трудно понять, кто и зачем их придумал. Проверьте, насколько хорошо вы можете отличить реальные законы РФ от выдуманных.

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Недавно вышел закон, запрещающий детям до 14 лет есть определенные виды грибов из-за их потенциальной опасности. Это правда?

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В России существует закон, позволяющий людям собирать в лесу сухие ветки. Что думаете?

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Есть ли в России закон, который запрещает вызывать скорую помощь больше семи раз в неделю?

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Закон, очевидно, не запрещает россиянам ездить на шашлыки. Разжечь костер и поставить мангал можно везде, кроме территории госучреждений: например, больниц, школ и театров. Серьезно?

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Членам российского правительства в своих публичных выступлениях можно оценивать сделки, товары, показатели бюджетов и госдолг только в российских рублях. В иностранной валюте это запрещено. Правда?

6 / 10

Нетрудоспособные граждане могут взыскать алименты со своих совершеннолетних детей. Есть ли такое в законах?

7 / 10

Сотрудники учреждений исполнения наказания по закону могут принудительно кормить заключенных, объявивших голодовку. Правда ли?

8 / 10

Российским СМИ запрещено указывать национальность преступников. Да?

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Можно ли в России получить штраф за слишком высокие сугробы на своей территории?

10 / 10

В России запрещено вступать в брак людям, которые совершили трансгендерный переход. Правда?

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Автор
Ольга Астафьева
Фото на обложке
duma.gov.ru
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