В каждой стране мира есть настолько безумные или просто странные законы, что иногда бывает трудно понять, кто и зачем их придумал. Проверьте, насколько хорошо вы можете отличить реальные законы РФ от выдуманных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

2 1 / 10 Недавно вышел закон, запрещающий детям до 14 лет есть определенные виды грибов из-за их потенциальной опасности. Это правда? Да. Звучит как разумный запрет Нет такого закона в России Этот закон мы выдумали. Хотя петербургское управление Роспотребнадзора отмечает, что есть любые грибы не рекомендуется детям до 14 лет, законных оснований у такого ограничения нет. Этот закон мы выдумали. Хотя петербургское управление Роспотребнадзора отмечает, что есть любые грибы не рекомендуется детям до 14 лет, законных оснований у такого ограничения нет. 2 / 10 В России существует закон, позволяющий людям собирать в лесу сухие ветки. Что думаете? Это правда Звучит как выдумка Такой закон есть. Весной 2018 года в Лесной кодекс Российской Федерации были внесены изменения — теперь в стране можно законно собирать валежник! До этого вам бы потребовалось заручиться специальными разрешениями, чтобы законно собирать части сухих деревьев. Но обратите внимание: россиянам до сих пор не позволено срубать сухие, но еще стоящие деревья. Все потому, что они уже не считаются валежником, а входят в категорию сухостоя. Такой закон есть. Весной 2018 года в Лесной кодекс Российской Федерации были внесены изменения — теперь в стране можно законно собирать валежник! До этого вам бы потребовалось заручиться специальными разрешениями, чтобы законно собирать части сухих деревьев. Но обратите внимание: россиянам до сих пор не позволено срубать сухие, но еще стоящие деревья. Все потому, что они уже не считаются валежником, а входят в категорию сухостоя. 3 / 10 Есть ли в России закон, который запрещает вызывать скорую помощь больше семи раз в неделю? Думаю, да Не может такого быть! Такого закона не существует. В 2015 году подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт предложил взимать плату с граждан, которые вызывают скорую помощь чаще четырех раз в год. Однако эту инициативу не поддержал Минздрав. Такого закона не существует. В 2015 году подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт предложил взимать плату с граждан, которые вызывают скорую помощь чаще четырех раз в год. Однако эту инициативу не поддержал Минздрав. 4 / 10 Закон, очевидно, не запрещает россиянам ездить на шашлыки. Разжечь костер и поставить мангал можно везде, кроме территории госучреждений: например, больниц, школ и театров. Серьезно? Да, если мой костер не вызвал пожар, то можно. А что тут такого? Нет, костры можно жечь только в разрешенных местах Депутат Владислав Даванков предлагал провести «шашлычную амнистию» и прощать штрафы за жарку шашлыков в неположенном месте, если это не привело к пожару. Но сейчас Кодекс об административных правонарушениях в любом случае запрещает людям жарить шашлыки вне специально отведенных для того зон. Депутат Владислав Даванков предлагал провести «шашлычную амнистию» и прощать штрафы за жарку шашлыков в неположенном месте, если это не привело к пожару. Но сейчас Кодекс об административных правонарушениях в любом случае запрещает людям жарить шашлыки вне специально отведенных для того зон. 5 / 10 Членам российского правительства в своих публичных выступлениях можно оценивать сделки, товары, показатели бюджетов и госдолг только в российских рублях. В иностранной валюте это запрещено. Правда? Да. Они поэтому и называют суммы в рублях постоянно Нет, такого не может быть Такой законопроект в 2007 году действительно дошел до третьего чтения в Госдуме. Но в итоге его не приняли — и запрет на использование чиновниками слов «доллар» и «евро» в публичных выступлениях так и не был введен. При этом Путин подписал указ, в котором подобное правило описано в виде рекомендации, не обязательной к исполнению. Такой законопроект в 2007 году действительно дошел до третьего чтения в Госдуме. Но в итоге его не приняли — и запрет на использование чиновниками слов «доллар» и «евро» в публичных выступлениях так и не был введен. При этом Путин подписал указ, в котором подобное правило описано в виде рекомендации, не обязательной к исполнению. 6 / 10 Нетрудоспособные граждане могут взыскать алименты со своих совершеннолетних детей. Есть ли такое в законах? Конечно Нет, алименты — это как раз то, что ты отдаешь своим детям Алименты — денежные средства для содержания несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи, которые обязывает выплачивать закон. Семейный кодекс России позволяет нетрудоспособным нуждающимся гражданам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) или имеющим инвалидность, через суд взыскать алименты со своих трудоспособных совершеннолетних детей. Если, конечно, они не согласны добровольно помогать родителям. Алименты — денежные средства для содержания несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи, которые обязывает выплачивать закон. Семейный кодекс России позволяет нетрудоспособным нуждающимся гражданам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) или имеющим инвалидность, через суд взыскать алименты со своих трудоспособных совершеннолетних детей. Если, конечно, они не согласны добровольно помогать родителям. 7 / 10 Сотрудники учреждений исполнения наказания по закону могут принудительно кормить заключенных, объявивших голодовку. Правда ли? Да, безусловно Нет, они же объявили голодовку. Зачем мешать? В Уголовно-исполнительном кодексе сказано, что «в случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям». В Уголовно-исполнительном кодексе сказано, что «в случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям». 8 / 10 Российским СМИ запрещено указывать национальность преступников. Да? Да! Нет, они же регулярно это делают Госдума не поддержала законопроект о запрете называть в СМИ национальную принадлежность и вероисповедание правонарушителей, предложенный парламентом Чечни. Выдвижению этого законопроекта предшествовал публичный спор Рамзана Кадырова с Маргаритой Симоньян о том, стоит ли СМИ акцентировать внимание на том, что преступление «совершили лица кавказской национальности». Госдума не поддержала законопроект о запрете называть в СМИ национальную принадлежность и вероисповедание правонарушителей, предложенный парламентом Чечни. Выдвижению этого законопроекта предшествовал публичный спор Рамзана Кадырова с Маргаритой Симоньян о том, стоит ли СМИ акцентировать внимание на том, что преступление «совершили лица кавказской национальности». 9 / 10 Можно ли в России получить штраф за слишком высокие сугробы на своей территории? Да, это законно Вы шутите? За «превышение установленной высоты снега» могут быть оштрафованы садовые некоммерческие товарищества — это некоммерческие организации, которые позволяют огородникам объединяться, чтобы проще вести хозяйство. При этом предельная высота сугробов на дорогах общественного пользования разная в каждом муниципалитете. При назначении штрафа, ущерб будет выплачиваться из общих взносов. Если же штраф был получен по вине одного садовода, товарищество может взыскать с него сумму штрафа в судебном порядке, доказав в суде его вину. За «превышение установленной высоты снега» могут быть оштрафованы садовые некоммерческие товарищества — это некоммерческие организации, которые позволяют огородникам объединяться, чтобы проще вести хозяйство. При этом предельная высота сугробов на дорогах общественного пользования разная в каждом муниципалитете. При назначении штрафа, ущерб будет выплачиваться из общих взносов. Если же штраф был получен по вине одного садовода, товарищество может взыскать с него сумму штрафа в судебном порядке, доказав в суде его вину. 10 / 10 В России запрещено вступать в брак людям, которые совершили трансгендерный переход. Правда? Не удивлюсь, если так и есть Нет, такого запрета по закону нет Пока в законодательстве России этот запрет не закреплен, но чиновники — в частности, сенаторы Елена Мизулина, Людмила Нарусова и Маргарита Павлова — в 2020 году внесли пакет законов в Госдуму с подобным предложением. Пока в законодательстве России этот запрет не закреплен, но чиновники — в частности, сенаторы Елена Мизулина, Людмила Нарусова и Маргарита Павлова — в 2020 году внесли пакет законов в Госдуму с подобным предложением. Ваша оценка LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Начать сначала