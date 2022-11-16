За «превышение установленной высоты снега» могут быть оштрафованы садовые некоммерческие товарищества — это некоммерческие организации, которые позволяют огородникам объединяться, чтобы проще вести хозяйство. При этом предельная высота сугробов на дорогах общественного пользования разная в каждом муниципалитете. При назначении штрафа, ущерб будет выплачиваться из общих взносов. Если же штраф был получен по вине одного садовода, товарищество может взыскать с него сумму штрафа в судебном порядке, доказав в суде его вину.
За «превышение установленной высоты снега» могут быть оштрафованы садовые некоммерческие товарищества — это некоммерческие организации, которые позволяют огородникам объединяться, чтобы проще вести хозяйство. При этом предельная высота сугробов на дорогах общественного пользования разная в каждом муниципалитете. При назначении штрафа, ущерб будет выплачиваться из общих взносов. Если же штраф был получен по вине одного садовода, товарищество может взыскать с него сумму штрафа в судебном порядке, доказав в суде его вину.