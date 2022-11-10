В России проживают около 600 тысяч людей с еврейскими корнями. Они имеют право на репатриацию, а с 24 февраля переехать в Израиль и получить гражданство можно по ускоренной процедуре. «Холод» собрал из материала «гайда в свободный мир» главное об иммиграции в Израиль.

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Что такое репатриация и кто может ее пройти?

Репатриация, или «алия», — это возвращение лиц еврейского происхождения на историческую родину. С 1950 года Закон «О возвращении» обеспечивает право каждого еврея на получение израильского гражданства. Согласно закону воспользоваться им могут:

— евреи (те, кто родился от матери-еврейки или прошел гиюр — обращение человека другого вероисповедания в иудаизм — и не принадлежат к другой религии);

— дети и внуки евреев;

— супруги евреев, а также их вдовы и вдовцы;

— супруги детей или внуков евреев.

В Израиле новый репатриант получает удостоверяющие личность документы на каждом этапе репатриации: удостоверение репатрианта теудат оле, загранпаспорт даркон, внутреннее удостоверение личности теудат зеут.

Теудат оле вручается до получения полноценного гражданства и нужен, чтобы воспользоваться льготами. Теудат зеут — ламинированная карточка — выдается постоянным жителям Израиля: и гражданам, и тем, у кого нет израильского гражданства. У граждан Израиля этот документ синего цвета, у неграждан — оранжево-розового. Даркон удостоверяет личность за пределами Израиля и позволяет посещать 161 страну без визы — репатрианты могут подать заявление на получение даркона в самом начале процесса репатриации. Новым репатриантам даркон выдается на год и продлевается в зависимости от количества дней, прожитых в Израиле за этот год.

Как доказать еврейское происхождение?

Документы

Прежде чем получить гражданство, вам придется документально подтвердить наличие еврейских корней — чем больше будет доказательств, тем лучше. Для этого нужно собрать пакет документов. К ним относятся, например, бумаги ваших родственников с графой «национальность»: паспорт, военный билет, метрика, характеристики с места работы. Решающую роль могут сыграть даже фото могильных памятников родственников на еврейском кладбище.

Если вы не можете найти нужные документы дома, есть шанс, что они сохранились в архивах по месту жительства или рождения родственников. С их поисками вам может бесплатно помочь «Центр Шорашим». А в этом чате можно проконсультироваться с людьми, которые уже подавали документы на репатриацию.

ДНК-тест

Тест выполняется только для установления родства с конкретным евреем, по судебному решению и в израильской лаборатории — анализы частных фирм на «проценты еврейской крови» не подойдут. Например, ДНК-тест могут запросить, если законный или гражданский брак между евреем и нееврейкой начался менее чем за 10 месяцев до рождения их ребенка, которому они хотят оформить гражданство.

Какие есть виды репатриации?

По визе репатрианта

Перед поездкой в Израиль для иммиграции надо заранее посетить консульство и получить визу репатрианта. Это виза, которая выдается до приезда в Израиль, но после того, как заявитель доказал свое право на репатриацию через консульство. При успешной проверке консулом документов репатрианту оформят визу на шесть месяцев.

Оформить визу можно в офисах организации «Натив». Помимо России, офисы «Натива» есть в Казахстане, Армении, Грузии, Молдове, Узбекистане и в других странах.

Экспресс-алия

В Израиле есть программа ускоренной репатриации — экспресс-алия: по ней достаточно прилететь в Израиль в качестве туриста (россиянам не нужна виза для въезда в страну) и обратиться к сотрудникам «Натива» прямо в аэропорту.

Весь процесс репатриации по экспресс-алие занимает около двух недель. Пройти процедуру репатриации по прибытии в Израиль можно было и раньше, но до начала войны процедура длилась дольше, сопровождалась множеством проверок и риском депортации, если бы у консула возникли сомнения.

По прилете в аэропорту документы проверяет консул «Натива», затем нужно посетить центр репатриации и пройти полноценную консульскую проверку с теми же документами, которые бы потребовались в случае репатриации через визу. После чего, в случае положительного решения, вас отправят в МВД для заказа постоянного биометрического внутреннего удостоверения личности (теудат зеут) и загранпаспорта (даркон). Также там выдадут временное удостоверение личности, которое действует девять месяцев.

Как проходит репатриация?

1. Прибытие в Израиль

Перед поездкой для репатриации проверяйте даты предположительного визита во все инстанции и заранее уточняйте часы их работы.

В аэропорту — до прохождения паспортного контроля — нужно сообщить о цели вашего визита: баннеры с надписью «На репатриацию» укажут, где и как это сделать. После этого дежурящий в аэропорту консул «Натива» предварительно проверит ваши документы. Это не означает, что вам точно дадут гражданство. Проверка дает разрешение продолжить репатриацию и гарантирует, что вас не депортируют.

Также в аэропорту вам выдадут SIM-карту и предложат трансфер до места проживания.

2. Консульская проверка

После приезда в Израиль необходимо заполнить анкету на консульскую проверку документов и заранее записаться в центр обслуживания при Министерстве алии, в котором анкету примут. По ее результатам определяется возможность получения гражданства. Если, по мнению консула, с вашими документами будет что-то не так, вы останетесь в Израиле в статусе туриста до тех пор, пока не предъявите недостающие документы.

Кроме этого, если в Израиле проживают ваши родственники, уточните у них номера теудат зеутов, а также номера телефонов (их могут проверить), адреса и дату, когда они прошли репатриацию. Эти данные понадобятся при заполнении анкеты.

3. Оформление гражданства

После получения положительного ответа от консульства нужно явиться в МВД, где вам выдадут временное удостоверение личности. Там же можно будет заказать постоянный биометрический теудат зеут и даркон. Далее необходимо оформить медицинскую страховку и открыть счет в местном банке. Если у вас есть водительское удостоверение другой страны, вы можете пользоваться им в Израиле в течение года. После этого права нужно заменить на израильские: со стажем вождения больше пяти лет эта процедура происходит автоматически, если он меньше — нужно пройти проверку зрения и сдать практический экзамен.

На сайте Министерства алии и интеграции подробно описано, что нужно сделать в первые дни пребывания в Израиле.

После репатриации меня могут забрать в армию?

Все репатрианты, которые впервые посетили Израиль после того, как им исполнилось 28 лет, освобождаются от армии. Датой первого въезда считается любой приезд в страну менее чем за два года до репатриации (туризм, обучение, временное проживание).

Все граждане Израиля обязаны служить в армии: для мужчин срок службы составляет 36 месяцев, для женщин — 24, но для репатриантов действуют сокращенные сроки. Призывной возраст для мужчин — с 18 до 29 лет включительно, а для женщин — с 18 до 26 лет.

Через год после прибытия в страну для репатриации вас могут призвать на службу — отсрочку выдают на получение образования (в любой стране), в связи с изменением семейного положения (заключение брака или рождение ребенка), по медицинским показаниям или личным обстоятельствам. Также от службы в армии освобождаются замужние женщины и репатрианты обоих полов, у которых есть дети.

Если новый репатриант уже служил в армии другой страны, то ему могут сократить срок службы в Израиле. Для этого необходимо предоставить военный билет (оригинал и копию) и фотографию со службы в военной форме.

Полный материал можно прочитать по ссылке.