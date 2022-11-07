Администрация Воронежской области не стала опровергать сообщения о гибели 500 мобилизованных воронежцев в Украине, а из местного СМИ удалили статью, где это называлось фейком

Пресс-служба губернатора Воронежской области отказалась опровергать информацию издания «Верстка» о гибели в районе Сватово в Украине целого батальона мобилизованных жителей региона.

«Ситуация довольно непростая для поиска объективности, поэтому мы не берем на себя ответственность делать такие заявления и обсуждать какие-либо цифры и факты. Важно, что с вопросами работает сам губернатор», — заявили в пресс-службе, попросив не считать это официальным комментарием.

Также там попросили не считать позицией правительства области утверждения телеграм-канала «Война с фейками.Воронеж» о том, что сообщения о гибели целого батальона мобилизованных — фейк, цель которого вызвать у россиян чувство страха.

Соответствующая публикация со ссылкой на «разоблачение» телеграм-канала появилась и в государственном СМИ «РИА Воронеж». Однако позже и пост в телеграм-канале, и публикация на сайте со ссылкой на этот пост были удалены.

5 ноября «Верстка» опубликовала материал о гибели целого батальона, сформированного из мобилизованных жителей Воронежской области, на передовой в Украине. По данным издания, из 570 бойцов были убиты 529.

Выжившие, по информации «Верстки», добрались до Сватово и попытались связаться по телефону с родственниками. Один из таких разговоров произошел в присутствии губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Источник: 7х7

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