Экс-фигурантка дела DOXA Алла Гутникова рассказала о сексуализированном насилии со стороны основателя курсов подготовки к ЕГЭ Андрея Гречко. Wonderzine собрал аналогичные свидетельства других девушек

Бывшая фигурантка дела DOXA Алла Гутникова, осужденная за «вовлечение подростков в протесты», обвинила основателя курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ LUDI Андрея Гречко в сексуализированном насилии. Он, в свою очередь, отрицает все обвинения и собирается подавать иски в российский и немецкий суды, так как девушка уехала в Германию.

Гутникова выложила в инстаграме видео, в котором рассказала о произошедшем. По ее словам, пять лет назад, когда девушке было 19 лет, она приехала домой к Гречко, где он принудил ее к сексуальному контакту.

«Андрей Гречко навалился на меня, загнал в угол кровати и кончил мне на лицо, пока я повторяла “нет, нет, пожалуйста, не надо”, я еще очень мало знала о сексе, согласии и насилии», — рассказала девушка.

После этого, по словам Гутниковой, Гречко извинялся стоя на коленях и заверял, что этого больше не повторится.

«Я была в оцепенении, но поверила. Человек же добр по природе своей. Потом он повторил то же самое — точь-в-точь — в “квартире в центре”, за “Современником” на Чистопрудном бульваре. Речи-ноги-плечи. Получилось уйти. А признать, что это было насилие, не получилось», — поделилась Гутникова.

Все происходящее, по словам Аллы, она долго не называла насилием, подбирая для этого другие определения: «дерьмовая история», «неприятный случай», «неудачный секс».

«Холодели ладони, срывался голос, выступали слезы, но нет, меня не изнасиловали. Смерть — это то, что бывает с другими», — признается девушка.

Видео, в котором Алла Гутникова обвиняет Андрея Гречко в сексуализированном насилии, девушка записала еще год назад, но тогда, будучи под домашним арестом, не решилась опубликовать его и назвать имя Гречко. Сделать она это смогла только когда оказалась в безопасности за пределами России.

После рассказа Гутниковой выяснилось, что как минимум 12 девушек заявили о насилии со стороны Гречко и других сотрудников курсов LUDI.

Одна из девушек также рассказала о насилии со стороны преподавателя истории курсов LUDI Антона Романова, сейчас он работает в лицее РАНХиГС.

Еще две девушки рассказали не о насилии, но о неуместной настойчивости со стороны сооснователя компании LUDI Ильи Созонтова.

Источники: Алла Гутникова, Wonderzine

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