В 2022 году российские суды заочно арестовали как минимум восемь человек, обвиняемых в распространении «фейков» о российской армии. Среди них бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, писатель Дмитрий Глуховский, публицист Александр Невзоров и журналист Майкл Наки. На момент объявления о заочном аресте все они не находились в России. В чем тогда смысл этого? С помощью адвоката Даниила Семёнова «Холод» разобрался, существуют ли какие-то реальные риски для заочно арестованных.

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В чем смысл заочного ареста?

Правоохранительные органы используют объявление о заочном аресте в первую очередь для демонстрации видимости деятельности, считает Даниил Семёнов. «Уголовное дело возбуждено, а до обвиняемого или подозреваемого добраться не получается. Тогда правоохранители объявляют человека в международный розыск, а затем заочно арестовывают — и со стороны уже выглядит, что какие-то действия предпринимаются», — говорит Семёнов.

Тем не менее практический смысл у заочного ареста все-таки есть. Он накладывает на человека два главных ограничения.

Первое: человек должен внимательно относиться к тому, на территории каких стран он может находиться.

«Есть правовая норма, по которой нельзя выдавать обвиняемого или подозреваемого, если на территории выдающего государства предъявленное обвинение не является преступлением. Поэтому страны Евросоюза вполне безопасны: они не будут выдавать заочно арестованного по политически мотивированному делу человека, — говорит Семёнов. — То, что в России считается военными “фейками”, в Евросоюзе преступлением не является».

При этом существуют дружественные России страны (например, Беларусь, Азербайджан или Армения), которые могут задержать человека и передать в Россию. Например, в феврале 2022 года власти Армении задержали бывшего чиновника из Ярославской области Яна Андреева: его обвинили в получении взятки и заочно арестовали в 2012 году. Впрочем, позже Андреев смог сбежать из Армении и скрыться.

Поэтому заочно арестованному человеку нужно внимательно выбирать, в какие страны приезжать. Стоит контролировать даже то, в каких странах приземляются самолеты при стыковочных рейсах, чтобы избежать даже кратковременных пересадок в дружественных России странах.

Второе: заочно арестованный человек больше не может приехать в Россию.

Если заочно арестованный вернется в Россию, его могут задержать прямо в аэропорту и доставить оттуда в следственный изолятор. Например, такой случай произошел в январе 2022 года, когда в аэропорту города Кемерово прямо в прибывшем самолете задержали мужчину, объявленного в розыск за преступление 1999 года. Оно было не связано с политикой.

«Бывает такое, что активистам или политикам, преследуемым со стороны российской власти, необходимо ненадолго приехать в Россию: по семейным обстоятельствам или для оформления каких-то документов. — говорит Даниил Семёнов. — Но заочный арест является железобетонным аргументом, чтобы не рисковать и ни в коем случае не приезжать. Иначе заочный арест превратится в настоящий».

Кого и как заочно арестовывают в России?

Заочно арестовать человека могут, если против него возбуждено уголовное дело в России и он находится за пределами страны. Но это не единственное условие, которое должно быть соблюдено.

Вот последовательность действий органов следствия:

заведено уголовное дело, и человек получил статус обвиняемого или подозреваемого, местонахождение человека на территории России не определено (это значит, что силовики не нашли его по месту прописки и в других предполагаемых местах его нахождения), человек объявлен в федеральный розыск, с постановлением об объявлении в федеральный розыск должны ознакомить защитника обвиняемого или подозреваемого (теоретически это может быть адвокат, которого без его ведома назначило государство), человек объявлен в международный или межгосударственный (к нему относятся страны СНГ) розыск.

Все эти действия не могут произойти в один день. В уголовно-процессуальном кодексе, который регулирует уголовное производство, четких сроков на каждый этап не предусмотрено. Фактически между заведением уголовного дела и заочным арестом проходит от нескольких месяцев до нескольких лет.

В практике юриста Даниила Семёнова объявление человека в международный розыск и заочный арест по общеуголовным делам происходят далеко не сразу. «Однажды я выступал в качестве защитника в деле о мошенничестве. С момента возбуждения уголовного дела до объявления в международный розыск и заочного заключения под стражу прошло полтора года. Но мы видим, что по политически мотивированным делам эта процедура может занять всего месяц-два», — говорит Семёнов.

Например, публициста Александра Невзорова, которого в конце марта заподозрили в распространении «фейков» о российской армии, заочно арестовали шестого мая — то есть через полтора месяца после возбуждения уголовного дела. Против бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой завели уголовное дело (об этом стало известно 10 августа), а 21 октября ее заочно арестовали.

При этом заочный арест, арест имущества и арест денежных средств — это параллельные процессы, не связанные друг с другом. По словам Семёнова, наложить арест на имущество или денежные средства людей можно вне зависимости от их статуса по делу и нахождения в России или за границей.

Существуют ли случаи, когда заочный арест заканчивался отправкой человека в Россию?

Да, такие случаи бывают, хоть и очень редко. Как правило, они все же касаются не политических дел.

«В 2015 году власти Эстонии выдали предпринимателя Михаил Кришьяна российским правоохранителям. Его обвинили в организации заказных убийств в Санкт-Петербурге, объявили в международный розыск и заочно арестовали, — говорит Даниил Семёнов. — Кришьян долго судился в Эстонии, чтобы как-то избежать своей выдачи в Россию. Но там решили, что это не политически мотивированное дело, поэтому и выдали Кришьяна».

У заочного ареста может истечь срок его действия? Или это навсегда?

Если обвиняемый или подозреваемый скрывается от следствия (то есть во всех случаях, когда человек находится за пределами России и заочно арестован), течение срока давности преступления приостанавливается до момента его задержания.

«Хоть 100 лет может пройти, а человек так и будет заочно заключен под стражу и, соответственно, находиться в розыске», — говорит Даниил Семёнов.

Если есть заочный арест, бывает ли заочный суд? Вроде бы в Беларуси такое уже есть

Да, в исключительных случаях судебное разбирательство может проводиться заочно.

В случае преступлений небольшой или средней тяжести судебное рассмотрение может состояться без подсудимого, но только если сам подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия.

В случае судебного разбирательства о тяжких и особо тяжких преступлениях, суд тоже может пройти без подсудимого, как сказано в законе, «в исключительных случаях»: если подсудимый находится на территории другой страны, но не был привлечен там к ответственности по этому уголовному делу.

«В 2007 и 2009 годах суд заочно признал Бориса Березовского виновным по делам о хищении денежных средств у компаний «Аэрофлот» и «ЛогоВАЗ»: тогда Березовскому не только дали срок, но и приговорили его к денежному взысканию в пользу администрации Самарской области, — рассказывает Даниил Семёнов. — В 2011 году полковник Службы внешней разведки Александр Потеев был заочно осужден на 25 лет за госизмену и дезертирство. Тогда он также был лишен воинского звания и всех государственных наград». Соответственно, заочно судить могут и политических, и других обвиняемых.

И все-таки заочные суды для российской практики, скорее, редкость. В последние годы политических оппонентов власти так не преследовали. Однако в теории обвиняемые по статьям о «фейках» или по статьям о создании «экстремистского сообщества» и заочно арестованные могут быть осуждены заочно. Согласно российскому законодательству, дела об «экстремизме» относятся к категории тяжких преступлений, а дела о «фейках» могут считаться тяжкими, если обвинение заявит о наличии отягчающих обстоятельств или тяжких последствий.