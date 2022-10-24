В Главном вычислительном центре ВС есть секретное подразделение, которое ответственно за обстрел жилых домов в Украине — The Insider, Bellingcat и Der Spiegel

Расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel нашли секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России и идентифицировали 30 военных инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины.

Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова. Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонил полковник Игорь Багнюк. Он, в свою очередь, связывался более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. Журналисты также обнаружили корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками ГВЦ.

В расследовании отмечается, что большая часть из этих людей – молодые мужчины и женщины, которые работали в сфере информационных технологий и даже участвовали в разработке компьютерных игр.

Когда The Insider стал звонить наводчикам, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в ГВЦ. Капитан Сергей Ильин, который программирует траектории полетов «Калибров», сообщил, что он сантехник. Лейтенант Артем Веденов, ответственный за наведение R-500, рассказал, что он работает на свиноферме. Капитан Юрий Никонов сообщил, что является водителем автобуса и информация о его работе с «Калибрами» — это «какой-то бред». Майор Иван Попов отметил, что он только учится программировать на «Питоне», ни про какой вычислительный центр не знает и спрашивать его про «Калибры» бессмысленно. Лейтенант Екатерина Чугунова, которая также работает с «Калибрами», ответила, что владеет цветочной лавкой.

Утром 10 октября российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Украины. Как минимум 20 мирных жителей были убиты и 108 ранены.

Источник: The Insider, Bellingcat

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