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В Беларуси мужчину арестовали за оставленные на улице лампадки синего и желтого цветов. Его нашли по отпечаткам пальцев

15:48 • 18.10.2022

В Беларуси суд арестовал на 15 суток жителя Бобруйска Вячеслава Букаса. Его признали виновным в проведении незаконной акции протеста. Поводом для задержания и ареста стали четыре лампадки — две желтых и две синих, которые мужчина оставил у памятника 24 августа возле «Памятника жертвам репрессий» в Бобруйске.

Суд квалифицировал это как нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, поскольку судья посчитала, что таким образом Букас «выразил свое общественно-политическое мнение перед Днем Независимости Украины».

Доказательством вины Букаса стали его отпечатки пальцев на лампадках, а также фотографии с ними в его телефоне. Обвиняемый признал свою вину.

Источник: Правозащитный центр «Весна»

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