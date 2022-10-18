Командующий войной в Украине Суровикин впервые дал интервью. Он подтвердил, что ВСУ продолжают контрнаступление, и не исключил «непростых решений»￼

На «России-24» в прямом эфире показали первое интервью командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина. Он сообщил, что ситуация на войне «напряженная».

«Мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских», — заявил командующий.

Он подтвердил, что ВСУ продолжает контрнаступление на херсонском направлении. При этом он отметил, что дальнейшие планы России в Херсоне будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Также Суровикин рассказал, что Россия в ходе боевых действий будет действовать «осознано и своевременно», при этом не исключая возможности принятия «непростых решений».

Командующий отметил, что ВСУ подтягивают на передовую «все имеющиеся резервы», в основном — силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. По его словам, для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды.

Суровикин также предположил, что Украина может применить запрещенные методы войны в районе Херсона, подготовить массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС и нанести массивный ракетно-артиллерийский удар по городу «без разбора целей». Также он рассказал, что ежедневные потери ВСУ — от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

Генерала Сергея Суровикина назначили новым командующим российскими войсками в Украине 8 октября. Это его первое выступление с момента назначения на должность.

Источник: ТАСС