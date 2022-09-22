«Повестки вручали всем, вне зависимости от годности»

Задержанным на протестных акциях 21 сентября повестки в военкомат вручали прямо в отделениях полиции. Координатор правовой помощи по уголовным делам ОВД-Инфо Ева Левенберг собирает информацию о таких случаях и помогает с поиском адвокатов. Она рассказала «Холоду», как именно мобилизовали тех, кто выступает против мобилизации.

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Сколько задержанных на акциях против мобилизации получили повестки?

— От 40 до 50 человек. Очень сложно установить точно, наши данные в любом случае неполные. Мы знаем, что в каких-то отделениях повестки вручили двум-трем людям, а в каких-то всем — а привезли туда 10 человек, например.

А в скольких отделениях зафиксированы эти случаи?

— Больше 10. Есть сообщения из регионов, но подавляющее большинство — Москва. Мы знаем о том, что повестки вручались в ОВД в Марфино, в Коптево, на проспекте Вернадского, в Теплом Стане, Можайском районе и Соколиной горе. Это то, что я могу вспомнить. Как правило, туда приезжали военные комиссары, но в некоторых отделениях, например, в Теплом Стане — даже заявление по этому поводу было написано, — повестки вручали люди в штатском.

Кто были эти люди?

— В том-то и дело, что непонятно. Это люди без опознавательных знаков, они никак не представлялись. По этой причине многие отказывались получать повестки. Но к таким задержанным применяли психологическое давление.

Только психологическое?

— Да, данных о применении физической силы в случаях отказа от повестки у нас нет. Но психологическое давление было сильным. Людям угрожали, говорили, что «сейчас напишут отказ от получения», этот отказ передадут в Следственный комитет и их «посадят на десять лет». Кто-то в итоге подписывал, кто-то нет. На тех, кто отказался, составляли акты об отказе, но повестка в любом случае считалась врученной.

А кто поступил правильно? Тот, кто не стал подписывать повестку от неизвестного человека, или тот, кто подписал, не желая попасть под уголовное дело?

— Сложный вопрос. Я бы сказала, что правильнее поступили те, кто отказался подписывать. Повестка — это процессуальный документ, который должен быть оформлен соответствующим образом. И когда тебе ее вручают, ты должен понимать, от кого она и откуда пришла, иначе она теряет свою силу. Если человек не представляется, ты не можешь знать, что за бумажку он тебе дает, может, ее прямо здесь напечатали на принтере, может, это мошенники или пранкеры? Такие повестки подписывать не стоит.

Учитывались ли разряды запаса или отсрочки задержанных при выдаче повесток?

— Нет. Эти повестки вручались вне зависимости от того, насколько годны были люди к военной службе. Кажется, никто из женщин повестку не получил, но мужчинам вручали всем, вне зависимости от годности или очередности призыва. Вручали даже инвалидам нерабочей группы, бессрочным инвалидам, которых в принципе не могут призвать на службу. То есть нужно понимать: речь сейчас идет не о тех категориях, которые обещали призвать, не только о запасниках и резервистах, — это тотальная история.

Отличались ли причины, по которым этих людей вызывают в военкомат?

— У кого-то было написано про военные сборы, у кого-то — «для уточнения документов воинского учета». Формулировки разные, но, мне кажется, на них не стоит обращать внимание. Процессуальное оформление требует указания причины, но под каким предлогом вас вызывает военкомат — не имеет значения.

Что будут делать люди, получившие повестки?

— Во-первых, отпустили еще не всех. Часть ребят оставили в отделениях до суда: им вменяли арестные статьи. Мы считаем, что после судов их сразу повезут в военкоматы. Впрочем, порядок нам пока неизвестен, связи со многими нет: у них забрали телефоны или сели аккумуляторы.

А те, кого отпустили?

— У многих из них в повестках указано, что они должны прибыть в военкомат прямо сегодня или завтра. Естественно, подавляющее большинство по таким повесткам не пойдут.

Это возможно?

— Да. В таких случаях надо сразу связаться с адвокатом, оценить, насколько правильно с процессуальной точки зрения была оформлена повестка, соответствовал ли закону способ ее вручения. Если есть какие-то червоточины, то, конечно, являться в военкомат и бежать впереди паровоза не стоит. Но даже если повестка оформлена надлежащим образом, то я бы не рекомендовала никуда идти. Да, вас за это можно привлечь к ответственности, но это административная статья, от 500 до 3000 рублей, и главное — вы выигрываете время («Согласно постановлению Пленума Верховного суда, уголовная статья об уклонении от прохождения военной службы может применяться только в отношении граждан, которые не состоят в запасе. Однако некоторые юристы считают, что она может применяться и в случае нынешней мобилизации». — Прим. «Холода»). По тем данным, которые нам поступают, как только люди приходят по таким повесткам, они очень быстро проходят все комиссии и их тут же куда-то отправляют. Поэтому идея затягивания времени мне кажется уместной.

То есть результат этих повесток — отправка на фронт? Это не просто элемент устрашения?

— Я сейчас говорю не о тех людях, которых задержали вчера — по ним у нас еще нет информации, — но в целом многих из тех, кому вручили повестки, уже отправили на сборы.

Само вручение повесток «несогласным», на ваш взгляд, это устрашение? Наказание? Новый способ борьбы с протестами?

— Ни то, ни другое и ни третье — это просто реализация военкоматом своих обязанностей. Они используют абсолютно все рычаги для того, чтобы обработать как можно большее количество людей. Они используют не только ОВД: приходят по месту работы, по месту учебы, в поликлинику. Я видела сообщения, что сегодня повестки вручались даже в суде.

То есть ключевой фактор — это просто четыре стены и закрытое помещение?

— Закрытое помещение, где более-менее можно установить вашу личность. Государственные учреждения подходят для этого идеально.

Можно ли ожидать, что теперь это станет правилом? Гражданских активистов будут не просто задерживать, но и призывать на фронт?

— Не думаю. Лично я бы не стала выделять протестующих в особую группу, которой обязательно надо вручить повестки…

Но не вы и вручаете…

— И тем не менее. Люди, критически настроенные к государству, — это очень своеобразные солдаты. Думаю, что сейчас военкоматы просто хотят выполнить норму, которую им спустили, — призвать столько-то тысяч из каждого региона и как можно быстрее. У всех есть план, который надо выполнить или перевыполнить, поэтому сейчас они просто хватают всех подряд. Я не вижу никакой корреляции между участием в митингах и риском получить повестку — только в том случае, если человек ведет абсолютно затворнический образ жизни, нигде не учится, никуда не ходит, кроме как на акции протеста. Ну, значит, только там или после, будучи задержанным, он может эту повестку получить. Вчера мне сообщили, что в районе метро «Бауманская» в Москве ходили люди в форме, останавливали мужчин, устанавливали личности и тут же вручали им повестки. То есть дело не а протесте, а в том, что ты просто вышел на улицу.

Поэтому самый действенный способ не попасть под мобилизацию — скрыться, не жить по месту регистрации, нигде не работать, нигде не учиться. Тогда военкомату будет сложно вас поймать. В остальных случаях — это вопрос времени.