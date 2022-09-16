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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе, однако обстрелы возобновились. Пострадало 87 человек

22:35 • 16.09.2022

Во второй половине дня 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана возобновились обстрелы. Стороны обвиняют друг друга. В Минздраве Кыргызстана сообщили, что пострадало 87 человек.

Ранее сообщалось, что парламент Кыргызстана собирается на экстренное заседание, не исключалось введение военного положения в стране. При этом из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуированы около 136 тысяч человек.

Днем президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны договорились об отводе дополнительных сил от границ и прекращении огня.

По версии Кыргызстана, 14 сентября таджикские пограничники «заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы». В ответ на требование покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, сообщили в Госкомитете Нацбезопасности Кыргызстана.

Источник: РИА «Новости» (1, 2), ТАСС, МЧС Кыргызстана

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