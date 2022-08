Власти Майами начали выкупать оружие у горожан для передачи Украине

Власти Майами (штат Флорида) запустили программу выкупа оружия у жителей города для последующей передачи Украине. Организаторы проекта — департамент полиции Майами.

Одна из целей, которую преследуют инициаторы программы — сокращение количества оружия в свободном владении на улицах города. Согласно условиям, за сдачу огнестрельного пистолета житель Майами получит подарочный сертификат на 50 долларов. За ружье или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 миллиметра — 150 долларов.

Our Guns Buyback Program continues Saturday, August 27, from 10:00 a.m. through 2:00 p.m. at Belafonte Tacolcy Center. All guns collected will be send to #Ukraine while we help to take guns off of our streets. #gunbuyback #safestreets pic.twitter.com/PLdPBIHJ3f

— City of Miami (@CityofMiami) August 25, 2022