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Власти Майами начали выкупать оружие у горожан для передачи Украине

18:49 • 28.08.2022

Власти Майами (штат Флорида) запустили программу выкупа оружия у жителей города для последующей передачи Украине. Организаторы проекта — департамент полиции Майами.

Одна из целей, которую преследуют инициаторы программы — сокращение количества оружия в свободном владении на улицах города. Согласно условиям, за сдачу огнестрельного пистолета житель Майами получит подарочный сертификат на 50 долларов. За ружье или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 миллиметра — 150 долларов.

На самодельное, страйкбольное и пневматическое оружие программа не распространяется, однако такие образцы «можно сдать для всеобщей безопасности», уточняется в объявлении.

Источник: City of Miami

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