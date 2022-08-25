«Русская служба Би-би-си» разобралась в алгоритмах московской системы распознавания лиц

В конце 2020 года в московском метро заработала система распознавания лиц, позже к ней подключили остальные городские камеры видеонаблюдения. Возможности системы позволяют найти подозреваемого по приметам и отследить передвижения конкретного человека. Власти используют ее не только для того, чтобы по горячим следам ловить воров и хулиганов, но и для задержания оппозиционных активистов в дни протестных акций. «Русская служба Би-би-си» выяснила, какие алгоритмы использует эта система.

Журналисты изучили четыре тендера на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики на общую сумму в 800 миллионов рублей, размещенные структурой московской мэрии. По ним московские власти заключили контракты на использование четырех алгоритмов: NtechLab, Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod. По данным источников издания, первые три алгоритма российских компаний использовались в московской системе распознавания лиц с самого начала. Позже добавился четвертый, Kipod. Это разработка российско-белорусской компании «Синезис». Kipod активно использовали белорусские силовики, чтобы выявлять участников протестов против Александра Лукашенко в 2020 году.

По словам собеседников «Русской службы Би-би-си» в московской мэрии, видео с камер обрабатываются всеми четырьмя алгоритмами, подрядчики «соревнуются качеством алгоритмов и ценой».

В День России 12 июня 2022 года в метро задержали не менее 43 журналистов и активистов, которые могли принять участие в протестах. Очевидно, их фотографии в системе имели специальные пометки и как только они заходили на станцию, полицейские сразу узнавали об этом. Аналогичная серия задержаний прошла 22 августа, на День российского флага.

Источник: «Русская служба Би-би-си»