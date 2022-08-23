Для оповещения о ЧС в Томске будут использовать церковные колокола

Власти Томска сообщили, что для оповещения о чрезвычайных ситуациях планируют задействовать церковные колокола. По словам и. о. мэра Михаила Ратнера, такой вариант готовится на случай, если «в городе не будет электричества». Использование колоколов вместо сирен согласовано с Томской епархией.

Прежде о такой практике не сообщалось. По словам руководителя областного департамента защиты населения Сергея Лукина, решение задействовать колокола приняли из-за недостатка финансирования: в Томске должны работать 172 элемента системы оповещения, сейчас используются 84, 66 — устарели.

Проект усовершенствования городской системы оповещения разработали еще в 2014 году, но к 2019 году он подорожал до 201 миллиона рублей. По этой причине власти Томска не стали выделять деньги на реформирование системы.

Источник: «Коммерсантъ»