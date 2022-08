Партизан рассказал The New York Times о борьбе украинского подполья в Мелитополе

The New York Times взяла интервью у подпольщика, ведущего борьбу с российскими войсками на оккупированных территориях. Участники сопротивления наводят украинскую артиллерию на российские цели, взрывают железнодорожные пути и совершают покушения на чиновников оккупационной администрации.

Журналисты NYT пообщались с партизаном, действующим под позывным «Сварог». Они встретились в грузинском ресторане в городе Запорожье — столице одноименной области, большая часть которой занята российскими войсками. От линии фронта до города чуть больше 20 км, иногда на его окраинах взрываются российские снаряды. Собеседник NYT рассказал, что он действует в Мелитополе — это второй крупнейший город области и один из немногих больших городов, которые удалось занять российским военным.

«Цель в том, чтобы показать оккупантам, что они не у себя дома, что им не стоит обживаться, что им не стоит спать спокойно», — говорит Сварог.

По словам Сварога, раньше он время от времени тренировался с «Правым сектором» и «Нацкорпусом». Ближе к началу российского вторжения украинские силы специальных операций занялись созданием более структурированной программы по подготовке потенциальных подпольщиков, с обучением диверсионной деятельности, работе со взрывчаткой и оружейными схронами, пишет издание.

После начала вторжения Сварогу передали координаты схрона с оружием под Мелитополем. Там он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы, гранатомет и пистолеты с глушителями.

“The goal is to show the occupiers that they are not at home, that they should not settle in, that they should not sleep comfortably,” said one Ukrainian guerrilla fighter. https://t.co/276ikB3LvZ

— New York Times World (@nytimesworld) August 18, 2022