Дерипаска подал в суд на Навального, его сторонников и The Insider

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Зеленоградский суд Москвы иск к политику Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову, а также изданиям The Insider и New Lines и Associated Newspapers Limited.

Поводом для иска стало видео «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров». Также The Insider и New Lines выпускали материал про поездку Дерипаски и главы МИДа Сергея Лаврова в Японию. Миллиардер потребовал удалить его фотографию с Лавровым и опровергнуть расследования, а также его связь с Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Если расследования не удалят, то сторонники Навального и СМИ должны ежедневно выплачивать Дерипаске 50 тысяч рублей.

Миллиардер Олег Дерипаска и глава МИД Сергей Лавров во время поездки в Японию. Фото: «Команда Навального»

Мария Певчих сообщила, что Дерипаска также потребовал, чтобы она и Георгий Албуров записали видео, где они сказали бы, что в расследовании есть «сведения, признанные судом порочащими и не соответствующими действительности».



Фото: Мария Певчих

Ранее Дерипаска подал иск на два миллиарда рублей к экс-владельцу банка «Тинькофф» Олегу Тинькову из-за его высказываний в соцсетях.

Источник: Алексей Навальный, Мария Певчих