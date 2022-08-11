Россиянка из Эстонии написала в твиттере, что не хочет платить налоги на «украинских беженцев»

С началом войны некоторые россияне решили покинуть страну, чтобы не платить налоги, идущие в том числе на содержание армии. Одной из них стала Юлия Кузнецова — она переехала сначала в Грузию, а затем в Эстонию. Уже находясь там, Юлия написала несколько твитов, в которых раскритиковала эстонскую налоговую систему. Они привлекли внимание активистов, экс-президента Эстонии, а также других пользователей твиттера, начавших травить Кузнецову. Издание «Разрабы» поговорило с ней и узнало ее позицию — на основе этого материала «Холод» рассказывает эту историю.

«Хочу за это извиниться, так как не поддерживаю войну»

В конце февраля Юлия Кузнецова решила, что ей больше не нравится работать на российскую компанию и платить налоги в России. Вместе с мужем она планировала уехать в Эстонию. Так как податься на визу или ВНЖ из России стало невозможно, сначала семья уехала в Грузию. Там Юлия открыла ИП и начала работать как предприниматель с американской фирмой. Открыть эстонскую визу получилось через три месяца — и Юлия сразу же туда уехала.

О своей ситуации она рассказала в твиттере в начале июля: «Я из России, ИП в Грузии, живу в Эстонии, работаю на США. Что-то в моей жизни пошло не так...». По словам Юлии, таким образом она хотела рассказать другим пользователям твиттера об удобной системе налогообложения в Грузии для фрилансеров.

Запись привлекла внимание эстонской активистки и предпринимательницы Регины Бауэр, которая репостнула твит Юлии и написала, что русские не хотят платить налоги, живя в Эстонии, поэтому нужно лишать их виз. Кроме того, Бауэр тегнула аккаунты эстонской полиции и МВД, чтобы те отреагировали на ситуацию.

Через некоторое время к обсуждению подключился экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. На его появление Юлия отреагировала новым твитом: «Какой-то тролль выдает себя за экс-президента Эстонии, который якобы будет расследовать мои налоги. Вот ему делать нехуй? Сколько надо иметь извилин, чтобы в это верить?». Ильвес в свою очередь написал еще несколько твитов, в которых объяснил, почему эстонцы считают уплату налогов важной и как реагируют на иммигрантов, которые с их позицией не согласны.

«В какой-то момент я вышла из себя. Возникло ощущение, что меня травят просто за то, что я россиянка. Я даже не трудоустроена в Эстонии, не получала рабочую визу. Но меня призывают депортировать за то, что я написала несколько резких твитов про налоги в Эстонии. Хотя я вообще не имела права работать в Эстонии — у меня до получения ВНЖ не было разрешения на работу. Зато был контракт с компанией как ИП, который мы заключили, когда я еще жила в Грузии. ВНЖ в Эстонии у меня ровно две недели как появился, — рассказала Юлия. — <...> Тему начали раздувать. Я так рассердилась, что написала в комментариях, что не хочу 40% своего дохода отдавать на украинских беженцев. Это было сказано на эмоциях и вызвало гнев со стороны украинской аудитории. Я хочу за это извиниться, так как не поддерживаю войну и очень сочувствую людям, которые от нее пострадали. Именно моя политическая позиция и стала одной из основных причин моей эмиграции».

Юлия добавила, что на нее стало сыпаться много угроз — не только в твиттере. Как она говорит, ее даже угрожали убить.

«В депортацию мне слабо верится»

Через месяц после того, как Юлия заключила контракт с американской фирмой, она узнала, что беременна.

«Как только беременность подтвердилась, я, как честный человек, решила об этом предупредить. Хотела предотвратить риски для бизнеса из-за внезапного ухода специалиста. Несколько недель собиралась с силами и примерно за две недели до увольнения сообщила работодателю, что жду ребенка, — рассказывает Юлия. — Я отметила, что собиралась минимум на год задержаться в компании и что мне жаль, что планы изменились. Я чувствовала себя виноватой и стала оправдываться, что не стала бы устраиваться, если бы знала, что беременна».

Тем не менее Юлии предложили доработать еще несколько месяцев, а затем взять отпуск по уходу за ребенком на четыре месяца и даже пообещали денежную компенсацию за будущий декрет. Все это произошло, когда она еще была в Грузии.

На прошлой неделе американский работодатель назначил Юлии созвон, на котором неожиданно для нее сообщил о ее увольнении. Среди причин такого решения твиттер-скандал не упоминался, но Юлия уверена, что это связанные события.

«Я пока не планирую идти в суд, и в депортацию мне тоже слабо верится. С точки зрения налогов у меня и так все было чисто. А теперь тем более: у меня нет доходов. Никто из официальных лиц со мной пока официально не связывался, и я, честно говоря, думаю, что и не будут. Но мою репутацию эта ситуация подпортила, и я сейчас даже не думаю снова идти работать в найм, — рассказала Юлия. — До окончания декрета я не планирую устраиваться на работу, потому что потратила много нервов и это было слишком тяжело: токсикоз, жуткие головные боли, которые я преодолевала и все равно сидела по десять, двенадцать часов за компьютером. К счастью, я могу себе это позволить, потому что мой прекрасный муж меня и морально, и финансово поддерживает».