Лидеры Эстонии и Финляндии призвали не пускать туристов из РФ в Европу, Зеленский предложил закрыть границы для всех россиян

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Накануне с таким же призывом выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал страны Запада не выдавать россиянам визы всех видов, вне зависимости от их политической позиции.

Сейчас граждане РФ по-прежнему могут подать заявление на туристическую визу в большинство стран Евросоюза, Великобританию и США.

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Финский премьер считает неправильным, что в то время, как Россия ведет в Украине кровопролитную агрессивную войну, «россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе». Ее эстонская коллега пишет, что в условиях закрытого авиасообщения россияне, получившие визы других стран Шенгенского соглашения, все равно въезжают в Европу через Финляндию, Эстонию и Латвию. Таким образом, они настаивают на введении запрета на туристические визы для граждан РФ на уровне всей Шенгенской зоны.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Руководство ЕС пока не демонстрировало готовность пойти на такие меры. Однако некоторые государства уже приняли меры на национальном уровне: так, в конце июля Эстония перестала выдавать россиянам студенческие визы и временный вид на жительство. Посольство Латвии в РФ 4 августа приостановило выдачу виз всем российским гражданам, кроме тех, кто едет на похороны близкого родственника.

Президент Зеленский накануне в интервью The Washington Post призвал западные страны полностью закрыть свои границы для российских граждан — вне зависимости от того, поддерживают ли они Владимира Путина и агрессию против Украины. По его мнению, в се россияне так или иначе несут ответственность за войну и «должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не поменяют свою философию».

Зеленский считает, что набор санкций, введенных странами Запада против России за полгода после начала вторжения, по-прежнему очень слаб. При этом одной из действенных мер по усилению санкционного давления может стать полный визовый запрет для россиян сроком на один год, другой — полное эмбарго на российские энергоносители.

Источники: The Washington Post, Yle, Посольство Латвии в РФ, Кая Каллас, Reuters