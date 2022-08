Лидеры Эстонии и Финляндии призвали не пускать туристов из РФ в Европу, Зеленский предложил закрыть границы для всех россиян

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Накануне с таким же призывом выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал страны Запада не выдавать россиянам визы всех видов, вне зависимости от их политической позиции.

Сейчас граждане РФ по-прежнему могут подать заявление на туристическую визу в большинство стран Евросоюза, Великобританию и США.

Финский премьер считает неправильным, что в то время, как Россия ведет в Украине кровопролитную агрессивную войну, «россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе». Ее эстонская коллега пишет, что в условиях закрытого авиасообщения россияне, получившие визы других стран Шенгенского соглашения, все равно въезжают в Европу через Финляндию, Эстонию и Латвию. Таким образом, они настаивают на введении запрета на туристические визы для граждан РФ на уровне всей Шенгенской зоны.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022