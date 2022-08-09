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Лидеры Эстонии и Финляндии призвали не пускать туристов из РФ в Европу, Зеленский предложил закрыть границы для всех россиян

12:34 • 09.08.2022

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Накануне с таким же призывом выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал страны Запада не выдавать россиянам визы всех видов, вне зависимости от их политической позиции.

Сейчас граждане РФ по-прежнему могут подать заявление на туристическую визу в большинство стран Евросоюза, Великобританию и США.

Финский премьер считает неправильным, что в то время, как Россия ведет в Украине кровопролитную агрессивную войну, «россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе». Ее эстонская коллега пишет, что в условиях закрытого авиасообщения россияне, получившие визы других стран Шенгенского соглашения, все равно въезжают в Европу через Финляндию, Эстонию и Латвию. Таким образом, они настаивают на введении запрета на туристические визы для граждан РФ на уровне всей Шенгенской зоны.

Руководство ЕС пока не демонстрировало готовность пойти на такие меры. Однако некоторые государства уже приняли меры на национальном уровне: так, в конце июля Эстония перестала выдавать россиянам студенческие визы и временный вид на жительство. Посольство Латвии в РФ 4 августа приостановило выдачу виз всем российским гражданам, кроме тех, кто едет на похороны близкого родственника.

Президент Зеленский накануне в интервью The Washington Post призвал западные страны полностью закрыть свои границы для российских граждан — вне зависимости от того, поддерживают ли они Владимира Путина и агрессию против Украины. По его мнению, все россияне так или иначе несут ответственность за войну и «должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не поменяют свою философию».

Зеленский считает, что набор санкций, введенных странами Запада против России за полгода после начала вторжения, по-прежнему очень слаб. При этом одной из действенных мер по усилению санкционного давления может стать полный визовый запрет для россиян сроком на один год, другой — полное эмбарго на российские энергоносители.

Источники: The Washington Post, Yle, Посольство Латвии в РФ, Кая Каллас, Reuters

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