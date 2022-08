Покупатель отказался от груза с судна, которое первым покинуло разблокированный порт Одессы

Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего из Одессы в порт Триполи в Ливане на судне «Razoni». Причина — задержка доставки груза почти на пять месяцев. Сейчас «Razoni» остановилось на юге Турции. Поставщик зерна ищет нового покупателя в Ливане или в любой другой стране.

Судно «Razoni» — это первый сухогруз, который покинул Одессу в рамках соглашения по разблокировке черноморских портов. На его борту 26 тысяч тонн кукурузы.

После отправки «Razoni» порт Одессы покинуло еще пять судов. Одно из них, судно «Polarnet» с 19 тысячами тонн кукурузы уже прибыло в северный турецкий порт Дериндже.

According to the information of the shipper the final buyer in Lebanon refused to accept the cargo due to delay of delivery terms (more than 5 months). So the shipper is now looking for another consignee. It can either be in Lebanon or other country. pic.twitter.com/Qj1cyF5Uda

