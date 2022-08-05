«К компетенции не относится»: Конституционный суд проигнорировал неисполнение своего же постановления

Конституционный суд РФ ответил на запрос юристов из «Института права и публичной политики» по поводу решения о признании пикетов массовыми мероприятиями: там заявили, что следить за исполнением своих же постановлений — не в компетенции суда.

В 2021 году Конституционный суд РФ не признал митингом пикеты экоактивистки Ирины Никифоровой, которые проходили в разные дни. Сотрудники КС заявили, что дело активистки пересмотрят. После этого Никифорова обратилась в Верховный суд. Однако там отказались пересматривать дело, проигнорировав решение Конституционного суда.

В 2020 году экоактивистка из Казани Ирина Никифорова вместе с единомышленниками в разные дни провела серию одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода. По закону не нужно согласовывать одиночные пикеты, но женщину все равно привлекли за организацию несанкционированного массового мероприятия.

Источник: «Суть дела»