На крейсере «Москва» погиб сын комдива Черноморского флота — «Агентство»

На крейсере «Москва», который затонул 14 апреля, погиб сын командира дивизии Черноморского флота. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на три неназванных собеседника, 37-летний Валерий Криворог, служивший на крейсере в звании капитан-лейтенанта, с середины апреля считается пропавшим без вести.

«Москва» входила в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, ее командир — Олег Криворог. В пресс-службе Черноморского флота не стали отвечать на вопросы «Агентства» и бросили трубку.