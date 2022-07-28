Поддержать
Новости

На крейсере «Москва» погиб сын комдива Черноморского флота — «Агентство»

15:38 • 28.07.2022

На крейсере «Москва», который затонул 14 апреля, погиб сын командира дивизии Черноморского флота. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на три неназванных собеседника, 37-летний Валерий Криворог, служивший на крейсере в звании капитан-лейтенанта, с середины апреля считается пропавшим без вести.

«Москва» входила в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, ее командир — Олег Криворог. В пресс-службе Черноморского флота не стали отвечать на вопросы «Агентства» и бросили трубку.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»