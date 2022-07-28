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Новости

Группа «Океан Эльзи» выпустила песню «Цветы минных зон»

15:22 • 28.07.2022

На YouTube-канале украинской группы «Океан Эльзи» появился клип на новую песню «Квіти мінних зон» («Цветы минных зон»). Его снимали в зоне военных действий в том числе на Донбассе.

«В кадре одновременно происходят события в двух измерениях — жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за Свободу и Независимость Украины. Но самое главное — это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки — война, на расстоянии руки — тыл», — сказано в аннотации к видео.

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