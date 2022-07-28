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В России впервые оштрафовали человека за грустный эмоджи

16:00 • 28.07.2022

В России впервые оштрафовали за «грустный» эмоджи под антивоенным постом, пишет «Сибирь.Реалии». Такую реакцию оставил преподаватель философии и истории из Барнаула Алексей Аргунов — к посту о том, что лидера алтайского отделения «Яблока» осудили по статье о дискредитации российской армии. 

Алексей Аргунов:
«Сами полицейские показывали, что понимают, дело несерьезное, даже глуповатое какое-то. Мол, фсбшники спустили, надо отчитаться. Поэтому было ощущение, что я напишу объяснительную и на этом все и закончится».

В протоколе указано, что Аргунов «публично выразил эмоции путем выставления отметки "Грущу" к публикации». Суд признал преподавателя виновным, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник:  «Сибирь.Реалии»

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