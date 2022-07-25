Прощаемся с «Авито»?

Госдума в первом чтении приняла два законопроекта о регулировании сервисов с объявлениями. Оба документа ставят под вопрос дальнейшее существование таких платформ, как «Авито» и «Юла». «Холод» разбирается, как принятие новых законов повлияет на бизнес компании и ее пользователей.

Государство хочет назначить монополиста частных объявлений в интернете. Чем это грозит

В середине июля Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О рекламе» — проект внес депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. Он предлагает назначить «единого оператора наружной цифровой рекламы», который получит монополию на размещение частных объявлений в интернете и будет следить за их содержанием.

По этому законопроекту, не предприниматели (то есть большинство пользователей того же «Авито») будут обязаны размещать объявления о продаже товаров и оказании услуг на специальном ресурсе, который запустит единый оператор. В то же время сервисам вроде «Авито» и «Юлы» будет запрещено распространять частные объявления. Если они не будут соблюдать запрет, Роскомнадзор сможет их заблокировать.

Правительство должно назначить единого оператора в течение 30 дней после того, как закон будет опубликован. «Авито» и другие подобные сервисы смогут размещать частные объявления до тех пор, пока оператор не запустит свою платформу — на это ему дается 180 дней. Когда он это сделает, «Авито» должен сообщить об изменениях физическим лицам, которые пользуются сайтом, и перестать публиковать их объявления.

По словам автора законопроекта Артема Кирьянова, на «электронных досках с объявлениями» россияне размещают большое количество информации, которой могут воспользоваться «недружественные» страны для «нанесения ущерба Российской Федерации». Представляя проект в Госдуме, он привел в пример «Авито»: «Компания голландская. Мы с вами не знаем, где обрабатываются те персональные данные, та информация, которую люди предоставляют, но она точно пересекает границу. <...> [«Авито»] — это только один из примеров. 76% рынка электронных досок объявлений — это компании с иностранным участием».

В пресс-службе «Авито» на это ответили, что «Авито» — «российская компания с российским юридическим лицом», а ее конечный акционер — южноафриканский холдинг Naspers (хотя он и владеет компанией через свое голландское подразделение, конгломерат Prosus. — Прим. «Холода»). Представители компании также утверждают, что «данные [пользователей] хранятся на российских серверах» и акционеры «не имеют и никогда не имели» доступа к ним, а объявления на сайте проверяются на соответствие законодательству России.

Стать монополистом частных объявлений — «лакомый кусок пирога» для российских компаний, говорит юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин. При этом он считает, что конкурентной борьбы за роль единого оператора не будет: «Я предполагаю, что в результате выберут “нужную” компанию, и она будет связана с тем, с кем надо. Она сможет получать деньги почти что из воздуха».

В законопроекте говорится, что претендовать на роль единого оператора может только организация, которая выступает «системообразующей» для российского рынка рекламы, а также уже владеет цифровыми рекламными конструкциями. По словам руководителя маркетплейса наружной рекламы All-billboards.ru Андрея Байдужего, на рынке есть всего две компании, которые соответствуют критериям, перечисленным в законопроекте: это ГК Russ Outdoor и Gallery.

Иностранцам запретят владеть более чем 20% таких сервисов, как «Авито». Но это не главная проблема

В начале июля Госдума в первом чтении приняла еще один законопроект, который внес единоросс Антон Горелкин. Он предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей — «Обязанности владельца сервиса размещения объявлений».

В законопроекте говорится, что Роскомнадзор создаст специальный реестр, куда будет включать сервисы с объявлениями о продаже товаров и услуг, открытых вакансиях и поиске работы. В реестр попадут платформы, месячная аудитория которых превышает 10 миллионов человек. Чтобы определить объем аудитории, ведомство сможет запрашивать у сервисов нужные ему данные.

Сервис, который Роскомнадзор внесет в реестр, должен будет предоставить документы о том, что доля иностранного участия в его уставном капитале составляет не более 20%. В противном случае ему грозит блокировка на территории России.

Эта инициатива отразится прежде всего на «Авито». Но зарубежный владелец сервиса и раньше собирался продавать свои акции — покупателя начали искать в конце мая. Под действие законопроекта также могут попасть сайты «Юла» и «Авто.ру» (по данным проекта Cross Web компании Mediascope, в мае этого года их посетили более 10 миллионов человек), а также платформа HeadHunter (26 миллионов пользователей).

Помимо доли иностранных компаний, в законопроекте также говорится, что «Авито» и другие сервисы должны будут соблюдать требования, которые уже распространяются на соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. Например:

не распространять информацию, которая порочит честь и деловую репутацию граждан и организаций;

не распространять экстремистские материалы и материалы, «пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости», а также содержащие мат;

разместить один из счетчиков аудитории, предлагаемых Роскомнадзором;

передавать данные для исследования аудитории компании Mediascope.

«Теперь сервисы с объявлениями будут более подвержены блокировкам по разным основаниям. Роскомнадзору станет проще заблокировать эти сайты, потому что им будет сложно ссылаться на то, что это не их информация, а объявления третьих лиц», — комментирует инициативу юрист Никита Истомин. Он говорит, что, если закон примут, правила модерации на этих площадках ужесточатся: «Санкции за несоблюдение закона “Об информации” достаточно болезненные. Если раньше правила модерации могли быть мягче по сравнению с пунктами этого закона, то теперь они должны [с ним] совпадать».

К сайтам с объявлениями есть и дополнительное требование: они должны «обеспечить интеграцию и взаимодействие» с единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг. Правительство должно определить, когда и в каких случаях нужно устанавливать личность пользователя. «Сейчас на “Авито” это дело добровольное — можно засветить свой паспорт и водительские права, а можно это и не делать, — говорит Истомин. — Скорее всего, теперь будет авторизированная учетная запись, госуслуги имеет смысл прикручивать именно для идентификации».

Пока сложно предположить, зачем именно нужно устанавливать личность пользователя — юрист сомневается в том, что это поможет выявлять неплательщиков налогов на прибыль: «Одного паспорта мало, нужно еще доказать, что человек занимается предпринимательской деятельностью. Это не самая простая задача — строгого определения предпринимательской деятельности у нас нет, оно вырисовывается из практики. Например, непонятно, если я продал 5-10 чайников за несколько лет, считаюсь я предпринимателем или нет».

Почему это все ставит существование «Авито» под вопрос

Если Госдума примет оба законопроекта, «Авито» сможет распространять только объявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это может сильно ударить по компании — сейчас количество продавцов на сайте почти в семь раз превышает количество бизнесов.

Более жесткие требования к содержанию объявлений могут привести к тому, что расходы «Авито» увеличатся — Истомин объясняет, что сервису придется нанимать больше модераторов: «Модерацию можно автоматизировать, но она все равно не будет достаточно совершенной — как только возникает любая спорная ситуация, машина не справляется, нужен человек. Площадкам придется увеличивать количество сотрудников, потому что будет возникать больше спорных ситуаций».

Пока сложно сказать, что будет с бизнесом «Авито», если оба закона примут. Непонятно, в каком виде компания останется на рынке — и неизвестно, выгодно ли вообще ей будет продолжать свою деятельность. «Мы считаем создание этого законопроекта [о едином операторе наружной цифровой рекламы] и его последствия необоснованными и разрушительными — и не только для таких компаний как “Авито”, но и для каждого россиянина и предпринимателя в России, — говорят представители сервиса. — “Авито” в текущий период ограничений и нестабильности делает ушедшие товары и услуги доступными для простых граждан».