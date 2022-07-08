Пора учить китайский?

Бизнес и государственные структуры в России перестраивают свою работу из-за санкций и затянувшейся войны. «Холод» рассказывает, каких специалистов они нанимают, чтобы найти новых зарубежных партнеров и подстраховаться на случай всеобщей мобилизации.

Ищут специалистов по импортозамещению и работе с параллельным импортом

После введения санкций против России в феврале 2022 года на платформе HeadHunter выросло число вакансий, в которых упоминается импортозамещение. В марте таких предложений стало в три раза больше по сравнению с мартом прошлого года. В производстве электроники количество вакансий со словом «импортозамещение» увеличилось более чем в четыре раза (с 7 до 31), а в нефтегазовой отрасли — почти в восемь раз (с 4 до 31). Компании, занимающиеся строительством и недвижимостью, в этом году упомянули это слово в 17 объявлениях, хотя в марте прошлого года вообще не публиковали вакансии, связанные с импортозамещением. Некоторые материалы, оборудование и программное обеспечение для строительства поставлялись из Европы, теперь вместо них разрабатывают российские аналоги.

Больше всего объявлений со словом «импортозамещение» — 158 — в марте этого года разместили IT-компании.

В июле импортозамещение упоминается почти в 600 вакансиях на HeadHunter, почти 300 из них открыты за последнюю неделю. Специалистов на проекты по импортозамещению ищут «Норникель», «Ростелеком Информационные Технологии», конструкторское бюро «Туполев» и завод «Уралтрансмаш», который выпускает военную технику. Им нужны инженеры и разработчики системной инфраструктуры — например, для резервного копирования и хранения данных.

В конце июня также появились первые предложения о работе с параллельным импортом — на сайте открыто больше десятка вакансий, в основном для менеджеров по закупкам и логистов.

Слухи о мобилизации в мае не подтвердились, но спрос на специалистов по воинскому учету не снижается

В конце апреля прошел слух о скорой мобилизации, и государственные структуры стали искать специалистов по мобилизационной подготовке. В числе их обязанностей они указывали не только ведение воинского учета, но и организацию бронирования — то есть освобождение сотрудников от военной службы. Такие объявления на HeadHunter разместили УВД по Северо-Западному округу Москвы, Кировский шинный завод, ФНС Новосибирской области, Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского в Белгороде, Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский. Специалистов по мобилизации также искали некоторые частные компании — например, магазин «Спортмастер» и компания «Глобал Трак Сервис», которая ремонтирует и обслуживает грузовики.

По данным «Русской службы Би-би-си», к середине мая на HeadHunter было опубликовано 700 предложений для специалистов по воинскому учету. С тех пор спрос не снижается — по запросу «специалист по воинскому учету» платформа выдает более 750 вакансий, примерно половина из которых открыты за прошедшую неделю. Государственные учреждения и частные компании все еще требуют от соискателей, чтобы они могли сделать бронирование — например, таких сотрудников ищут «Ростелеком», детские больницы в Екатеринбурге, группа российских технологических компаний YADRO, нижегородский «Племзавод “Пушкинское”», который занимается животноводством.

Компании хотят больше сотрудников, знающих китайский язык

Все больше российских компаний из-за международных санкций пытаются переориентироваться на китайский рынок. По данным HeadHunter, в апреле 2022 года количество вакансий для сотрудников, знающих китайский язык, выросло почти вдвое по отношению к апрелю прошлого года — 1072 против 597. А с 1 по 17 мая количество таких предложений было уже в четыре раза больше, чем в те же даты 2021 года.

По запросу «знание китайского языка» HeadHunter выдает более 1000 вакансий, размещенных за последний месяц, причем более 500 из них открыты за прошедшую неделю. Чаще всего работодатели ищут логистов, менеджеров по закупкам и внешнеэкономической деятельности.